Il Fresa torna alla vittoria, Zara ancora una doppietta. Il Roccaspinalveti perde ancora

Una vittoria convincente in una sfida tutt'altro che scontata. Il Fresa torna ai 3 punti in una partita non facile contro un Pretoro che finora ha disputato un buon campionato. I biancorossi di mister Marcello si impongono per 4 a 1 grazie a una rete di Ruzzi, una doppietta di Zara e un gol di Luca Madonna. Quest'ultimo è arrivato da poco insieme a Di Foglio rinforzando una rosa che nell'ultima settimana ha fatto registrare diverse partenze: Marco Consiglio, Simone Di Santo, Michele Silverio, Michele Pezzotta, Crescenzo Mainardi (Casalbordino) e Admir Vasiu (Atessa Mario Tano).

Perdono terreno i biancoverdi del Roccaspinalveti nell'inattesa sconfitta interna contro il Rapino. La rete di Mascilongo (rigore) non basta di fronte alla doppietta di Di Giannatale: 2 a 1 per gli ospiti il finale.

Allo Scerni non riesce l'impresa esterna contro la Virtus Ortona che si impone con una rete di Bolognini e che ora guida la classifica con 4 punti sull'Athletic Lanciano. I frentani dovranno recuperare la partita col Fresa, ma ieri hanno perso nel big match con la Tollese (2 a 1).

Male, infine, anche le altre due del Vastese. Al Real Casale non basta la rete di Dell'Osa nella sconfitta interna contro il Palena (3 a 1), il Trigno Celenza torna con un passivo di tre reti da Palombaro, squadra alla quale si è aggregato il vastese Michele Vino: 3 a 0 con le reti di Schieda, Margarita e Carunchio.

LA 14ª GIORNATA

Atletico Francavilla - Atessa Mario Tano 2-4

Fresa - Pretoro 4-1

Paglieta - Casalincontrada 2-1

Palombaro - Trigno Celenza 3-0

Real Casale - Palena 1-3

Roccaspinalveti - Rapino 1-2

Tollese - Athletic Lanciano 2-1

Virtus Ortona - Scerni 1-0

Riposa S. Vito

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 30



Athletic Lanciano 26*

Palena 26

Tollese 26

Paglieta 25



Roccaspinalveti 23

Pretoro 23

Fresa 20*

Atessa Mario Tano 20

Rapino 19

S. Vito 15

Scerni 15

Palombaro 14

Casalincontrada 11*

Real Casale 7*

Trigno Celenza 4



Atletico Francavilla 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atessa Mario Tano - Palena

Athletic Lanciano - Roccaspinalveti

Casalincontrada - S. Vito

Paglieta - Real Casale

Pretoro - Tollese

Rapino - Atletico Francavilla

Scerni - Palombaro

Trigno Celenza - Fresa

Riposa Virtus Ortona