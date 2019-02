Vasto Basket inarrestabile, a Chieti l’undicesima vittoria consecutiva

Ancora una vitttoria, l'undicesima consecutiva, per la Ge.Vi. Vasto Basket nel campionato di serie C silver. Pronostico rispettato, quindi, al PalaTricalle tra la prima e l'ultima della classifica in un clima di sportività e rispetto condito da uno scambio di targhe tra le due società sportive legate da antica amicizia. In campo, però, la Vasto Basket ha fatto valere la sua forza e la sua voglia di vincere per proseguire nella marcia vincente in testa alla classifica.

Gli uomini di coach Gesmundo sono subito scappati avanti nel primo quarto, chiuso sul 26-15, anche se poi hanno permesso ai teatini di rifarsi sotto nel secondo parziale. Nel terzo quarto Dipierro e compagni hanno spinto forte sull'acceleratore guadagnando quel vantaggio poi amministrato nell'ultimo quarto fino all'80-66 per i vastesi con cui si è chiusa la partita.

Ventidue punti in classifica, a +4 dal Teramo a Spicchi, e sabato prossimo altra sfida in trasferta, questa volta a Pinetio, per cercare di chiudere da imbattuti il 2018.

Chieti Basket - Ge.Vi. Vasto Basket 66-80 (15-26, 34-39, 42-63, 66-80)

Chieti Basket: Abdulai , Oliva 5, Berardi 5, Cassano , Sigismondi 3, Bantesevich 25, D'Onofrio , Sarchiotto 5, Cocco 6, Pappalardo 8, Mijatovic 9. All. Mucci

Vasto Basket: Fontaine 13, Flocco 3, Dipierro 6, Marino 8, Di Tizio 3, Di Rosso 5, Ucci 11, Olujc 20, Cimpaglia 11, De Guglielmo , Peluso , Cicchini . All. Gesmundo