Taglio di nastro all’ITE di Casalbordino per i laboratori rinnovati

L'Istituto Tecnico Economico “G. Spataro” di Casalbordino ha spalancato le sue porte ad alunni e docenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio, ai genitori, alle associazioni culturali e alle amministrazioni comunali per far conoscere la propria ricca offerta formativa e i suoi ambienti di apprendimento all'avanguardia e tecnologicamente al passo con i tempi.

Dopo i saluti della dirigente scolastica, Aida Marrone, che ha dato il benvenuto ai convenuti e ha ringraziato gli alunni e i docenti dell'istituto, coordinati dal professor Savino Bucci, la mattinata si è aperta con una emozionante coreografia messa in scena da un gruppo di studentesse sapientemente coordinate dalla docente di Scienze motorie, Daniela Valentinetti. A seguire, i sindaci di Casalbordino, Torino di Sangro, Villalfonsina e Pollutri hanno portato i saluti delle amministrazioni comunali facendone sentire la vicinanza al progetto formativo della scuola. L'Open Day è proseguito con la testimonianza di un ex alunno che ha parlato della propria esperienza e ha sottolineato il ruolo positivo che l'Istituto Tecnico ha avuto nella propria formazione personale e professionale.

Il programma ha quindi visto l'inaugurazione dei laboratori recentemente ammodernati grazie ai fondi comunitari: il laboratorio Steam, per lo sviluppo delle competenze scientifiche, tecnologiche e artistiche, e il laboratorio professionalizzante, altamente tecnologico e dotato dei migliori software per lo studio dell'informatica, delle lingue straniere e dell'economia.

I presenti si sono, quindi, spostati nell'ampia aula magna dove hanno visionato alcuni video prodotti dagli studenti della scuola e hanno conversato con i docenti e la dirigente scolastica.

L'ultima parte della giornata ha visto i ragazzi delle secondarie di primo grado impegnati in due laboratori con il tutoring dei compagni più grandi: un laboratorio di Robotica educativa e un laboratorio di Diritto ed economia, che hanno raccolto il consenso entusiasta degli alunni.

Non è mancato, come nella migliore tradizione di ospitalità, un momento conviviale molto apprezzato da tutti.

"Un ringraziamento particolare va ai docenti incaricati di funzione strumentale per l'orientamento, Lucia Puglisi e Severino Coladonato, a tutti i docenti della scuola, ai collaboratori scolastici, ai genitori che più da vicino hanno sostenuto l'iniziativa e agli studenti per l'immenso lavoro fatto e per la splendida accoglienza".

L'appuntamento è per il 19 gennaio 2019 quando l'Istituto aprirà nuovamente le porte per nuove coinvolgenti attività e proposte didattiche.