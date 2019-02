Mandamento Tour, a Casalbordino l’8ª edizione dell’allenamento collettivo

Un freddo pungente, nonostante la giornata di sole, ha accompagnato questa mattina i partecipanti all'edizione 2018 del Mandamento Tour, allenamento collettivo di 22 km. (con un percorso più breve da 10 km.) organizzato dalla Asd Runners Casalbordino con l'Avis Casalbordino "Don Antonio Tobia", l'amministrazione comunale di Casalbordino e inserito nel circuito Corrilabruzzo. A collaborare con l'organizzazione coordinata dal presidente Eric D'Ercole anche la protezione civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino, la Croce Rossa e il team Audax Vasto.

Risolte alcune formalità sulle iscrizioni dovute ad un problema che ha coinvolto la mail del sistema di accreditamento, i podisti, come da tradizione, sono entrati nella Basilica Madonna dei Miracoli dove il priore della comunità benedettina, Don Paolo Lemme, ha benedetto tutti i partecipanti ricordando poi Nicola Morelli, giovane casalese scomparso 20 anni fa a cui è stata dedicata l'edizione 2018 del Mandamento Tour.

Il sindaco di Casalbordino, Filippo Marinucci, e il presidente dell'Unione dei Miracoli, Mimmo Budano, hanno rivolto poi il loro saluto ai podisti ringraziando l'associazione sportiva casalese che organizza con passione questo appuntamento sportivo. Presenti anche il vicesindaco Luigi Di Cocco e l'assessore allo sport Carla Zinni.

All'uscita dalla chiesa foto di rito e lancio di palloncini in cielo nel ricordo di Nicola Morelli. Poi il via all'allenamento con il percorso che si è snodato lungo strade panoramiche favorendo la piacevole corsa degli atleti. "Quest'anno abbiamo avuto 175 iscritti - ha commentato Eric D'Ercole -, più della passata edizione. Ringrazio tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita dell'evento, l'amministrazione comunale e gli sponsor che ci permettono di organizzare questi appuntamenti sportivi. Dopo il Mandamento Tour pensiamo già alla prossima Notturna del campanile, in programma la prossima estate". Dopo le fatiche sportive i partecipanti sono rientrati nel piazzale della Basilica per il meritato ristoro.