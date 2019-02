La Dinamo Roccaspinalveti mette la freccia: primo posto solitario. Virtus e Sansalvese pareggiano

La Dinamo Roccaspinalveti dopo una lunga rincorsa si prende la testa della classifica del girone E di Seconda categoria. Il sorpasso avviene alla 14ª giornata con un rocambolesco 5 a 3 esterno ai danni del Carunchio. Continui ribaltamenti di fronte che alla fine hanno premiato la corazzata roccolana che si è imposta grazie alle reti di Ruggero Grimaldi (2), Paolo Fabiano (2) e Giacomo Piccirilli; per i carunchiesi invece hanno segnato Buba Baldeh, Giovanni Turdò e Sidyia Keita.

Festa grande quindi per la Dinamo che approfitta dello stop interno del Perano contro l'Altino e che potrebbe allungare con il recupero della partita contro la Virtus Tufillo.

La Sansalvese impatta tra le mura amiche con il Casalanguida: 2 a 2 il finale. I padroni di casa alla ricerca della continuità di risultati hanno segnato con Ciccotosto e Menabuoni, per gli ospiti una doppietta di Di Marco.

Nelle parti basse della classifica non è andata bene dopo gli ultimi risultati positivi all'Odorisiana che perde a Roccascalegna per 4 a 1. Il gol della bandiera porta la firma di Gianluca Loreta su calcio piazzato.

Poteva andare meglio, invece, alla Virtus Tufillo che culla il sogno della vittoria in trasferta contro i Draghi San Luca fino al 94' quando l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa e contestato dai biancazzurri. Finisce così 2 a 2 con le reti della Virtus firmate da Riccardo D'Ugo e Nicola Ramundi.

Oggi infine non si è disputata Tornareccio - San Buono a causa del ghiaccio presente sul campo.

LA 14ª GIORNATA

Atletico Roccascalegna - Odorisiana 4-1

Carunchio - Dinamo Roccaspinalveti 3-5

Draghi San Luca - Virtus Tufillo 2-2

Fossacesia 90 - Di Santo Dionisio 2-0

Perano - Sporting Altino 0-0

Sansalvese - Casalanguida 2-2

Tornareccio - San Buono rinv.

Virtus Castel Frentano - Virtus Rocca San Giovanni 3-2

LA CLASSIFICA

Dinamo Roccaspinalveti 30*

Perano 29

Virtus Castel Frentano 29

Di Santo Dionisio 28

Fossacesia '90 27

Sporting Altino 27

Atletico Roccascalegna 20

Sansalvese 19

Carunchio 16

Casalanguida 15

Tornareccio 13*

Virtus Rocca San Giovanni 13

San Buono 13*

Odorisiana 10

Draghi San Luca 10

Virtus Tufillo 7*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Casalanguida - Perano

Di Santo Dionisio - Sansalvese

Dinamo Roccaspinalveti - Atletico Roccascalegna

Odorisiana - Fossacesia 90

San Buono - Virtus Castel Frentano

Sporting Altino - Tornareccio

Virtus Tufillo - Carunchio

Virtus Rocca San Giovanni - Draghi San Luca