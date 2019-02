Gli alunni di Casalanguida in visita alla Caritas e alla Mostra permanente del presepe di Atessa

Il toccante e sempre attuale tema della solidarietà ha condotto gli alunni della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia di Casalanguida dell’Istituto Omnicomprensivo di Gissi a visitare i locali della Caritas di Atessa, in Vallaspra. Accolti calorosamente dal professor Antonelli e dalla signora Tumini, i bambini hanno loro rivolto numerose domande e, quindi, hanno compreso il valore dei loro gesti verso i più bisognosi. Essi, infatti, sensibilizzati a scuola e motivati dalle famiglie, hanno offerto svariati alimenti destinati alla mensa della Caritas.

Successivamente, gli alunni si sono recati in visita alla Mostra Permanente del Presepio, sita in Atessa e hanno incontrato il primo cittadino Giulio Borrelli. La disponibilità dei componenti dell’associazione “Amici del Presepio”, in particolare del signor Marco Ramundo, ha contribuito a rendere ancor più piacevole la giornata. Gli alunni hanno scoperto che i più semplici materiali possono dar origine a presepi meravigliosi. Molto coinvolgente il momento conclusivo, grazie alla lettura animata di una fiaba natalizia.

La redazione della scuola