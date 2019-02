Gissi imprendibile. Volano Vasto United, Real Cupello e Furci

Il Gissi non vuole mollare la presa. In questa 12ª giornata di Terza categoria il compito non era dei più ardui, sul campo di casa la formazione del presidente D'Orazio ha vinto per 2 a 0 contro i Lupi Marini fermi ancora a un solo punto. Le reti sono state messe a segno da Domenico Lapenna ed Emanuele Suriano.

Il distacco della truppa di mister Ianniello dalla diretta inseguitrice aumenta provvisoriamente perché il big match di giornata non si è giocato a causa della neve scesa ieri a Torrebruna, seconda forza del campionato, dove erano attesi gli Aquilotti di San Salvo.

Al terzo posto sale il Vasto United che si aggiudica nettamente il derby contro l'Atletico. Grazie alla doppietta di Di Ninni e alla rete di Doan, finisce 3 a 1 per i ragazzi di mister De Ninis in netta risalita dopo un avvio tentennante. Per l'Atletico è andato a segno il solito Muscariello.

La Pro Vasto mercoledì scorso ha fallito l'opportunità di recuperare punti nei confronti della prima in classifica perdendo per 3 a 2 in trasferta col Montazzoli al terzo tentativo di recupero della gara.

Sale anche il Furci che con il suo quinto risultato utile consecutivo riassapora i piani alti della classifica, un ruolino di marcia niente male per la formazione di mister Pardi. Oggi i biancazzurri si sono aggiudicati una gara molto combattuta contro i castiglionesi della New Robur. A deciderla è il bomber Adrian Micle che segna l'1 a 0 finale.

Audax Palmoli e Montazzoli non si sono fatti male nell'anticipo di ieri pomeriggio: 0 a 0. Il Real San Giacomo torna all'agognata vittoria contro il Guilmi Carpineto: 4 a 2 grazie alle reti di Di Fonzo, Abrescia e Oronesu (doppietta). Per gli ospiti da segnalare la doppietta di Niko Di Croce.

Il posticipo delle 18 tra Real Cupello e Pro Vasto hanno visto trionfare i padroni di casa per 2 a 1 in pieno recupero. Tre punti che consentono ai cupellesi (che in settimana hanno raggiunto l'accordo con l'attaccante Basso Colonna) di compiere un bel balzo in avanti fino al quarto posto. Ad aprire le marcature era stato il bomber Pianese, ma la doppietta di Kevin Antenucci ha condannato i vastesi che dopo un avvio entusiasmante sta perdendo terreno rispetto al Gissi.

In classifica marcatori botta e risposta tra Pianese (Pro Vasto, 12 reti) e Micle (Furci, 11). Sale Antenucci del Real Cupello a quota 8.

LA 12ª GIORNATA

Audax Palmoli - Montazzoli 0-0 (ieri)

Furci - New Robur 1-0

Real Cupello - Pro Vasto 2-1

Real San Giacomo - Carpineto Guilmi 4-2

Torrebruna - Aquilotti San Salvo rinv.

Gissi - Lupi Marini 2-0

Vasto United - Atletico Vasto 3-1

Riposa Montalfano

LA CLASSIFICA

Gissi 29

Torrebruna 25*

Vasto United 23

Real Cupello 22

Pro Vasto 21

Furci 21

Aquilotti San Salvo 20*

Montazzoli 17

Audax Palmoli 16

New Robur 14

Atletico Vasto 12

Montalfano 9

Real San Giacomo 6

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA CLASSIFICA MARCATORI