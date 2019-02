Vent’anni fa moriva padre Fulgenzio, domenica una messa per ricordarlo

Sono trascorsi vent'anni. Nel 1998 moriva padre Fulgenzio Fantini. Per un ventennio, fino alla sua scomparsa, ha dedicato se stesso all'assistenza dei malati, facendosi fautore, con lungimiranza, della crescita dell'Istituto San Francesco di Vasto Marina, continuando a tracciare il solco scavato dal fondatore, padre Alberto Mileno.

"In occasione di questo ventesimo anniversario, domenica 16 dicembre, alle 11, nella chiesa di San Francesco D'Assisi a Vasto Marina, verrà celebrata una santa messa in suo ricordo per esprimere ancora gratitudine e riconoscenza al suo impegno connotato da attenzione e profonda sensibilità", annunciano alcuni parrocchiani.

I fedeli lo ricordano con questa frase: "Poco prima di morire mi disse che di un padre di famiglia ,quando muore ,non rimane solo la casa che ha costruito...ma rimane il motivo per cui l'ha costruita e cioè abitarci con la sua famiglia e per la sua famiglia".