Nasce l’associazione ’Amici del Mattei Vasto’

In occasione del 50° dell’IIS “E. Mattei” era emerso il desiderio di molti di costituire un’associazione di ex alunni ed ex dipendenti dell’Istituto (Ata, docenti, presidi). Nei mesi scorsi il comitato del 50° - formato dall’ex alunno e vice preside Nicola D’Alessandro, dall’ex alunno Nicola D’Adamo, dagli ex docenti Raffaele Anniballe e Giuseppe Busacca, dagli ex presidi Fernando Fiore e Rocco Ciafarone e dal dirigente in carica Gaetano Luigi Fuiano - si è riunito ed ha elaborato una bozza di statuto per la costituzione dell’Associazione Amici del Mattei Vasto.

Finalità della costituenda Associazione:

creare la “grande famiglia del Mattei” di Vasto;

mantenere alto il prestigio dell’Istituto;

sviluppare il senso di appartenenza;

favorire l’incontro tra tutti i soci (ex alunni dell’I.I.S. “E. Mattei” di Vasto, ex personale dell’Istituto, soci sostenitori e onorari);

sviluppare interventi formativi e complementari all'insegnamento a favore degli attuali allievi dell’Istituto, mediante conferenze, testimonianze, lezioni magistrali;

istituire premi e borse di studio, sovvenzioni, promuovere tirocini etc.;

assicurare la partecipazione alle attività di orientamento del Mattei di professionisti e di altre personalità;

partecipare alle attività culturali e ricreative organizzate dall’I.I.S. “Enrico Mattei” di Vasto, o da altri enti;

agevolare il dialogo tra Istituto e mondo del lavoro locale, regionale, nazionale e internazionale;

proiettare il Mattei in una dimensione internazionale anche come scuola all’avanguardia dell’ambito tecnico-scientifico.

Per procedere alla costituzione dell’Associazione Amici del Mattei - Vasto presso il notaio, il Comitato del 50° chiede agli ex alunni, docenti, Ata e presidi, interessati a sottoscrivere l’atto costitutivo, di figurare come “Soci Fondatori” del nuovo sodalizio e di comunicare la propria adesione entro il 28 gennaio 2019 a Nicola D’Alessandro 347 3097996, o a Nicola D’Adamo 328 9169155, oppure scrivendo a mailto:amicidelmattei.vasto@gmail.com.

Successivamente verranno invitati ad un incontro per le necessarie informazioni.

Si chiarisce che gli Amici del Mattei che non sono interessati ad aderirecome “soci fondatori” potranno entrare a far parte dell’associazione nella fase successiva. La campagna per le adesioni verrà ampiamente pubblicizzata nella prossima primavera.

Il Comitato