La neve torna ad imbiancare i Comuni dell’entroterra

Come da previsioni dei meteorologi sono arrivate le precipitazioni nevose nei Comuni con altitudine oltre i 600-700 metri dell'appennino abruzzese. Ieri la neve aveva imbiancato L'Aquila e dintorni, questa mattina è toccato al Vastese e alla Val di Sangro risvegliarsi con un manto nevoso che copriva strade e case.

Alle quote più alte nel Vastese, come a Schiavi d'Abruzzo, diversi centimetri di neve sulle strade e spazzaneve già in azione per permettere una regolare viabilità. Problemi, però, per il collegamento tra Abruzzo e Molise che, ad oggi, è garantito solo dalla ex statale Istonia. A riferire dei disagi è il collega Francesco Bottone sull'Eco dell'Alto Molise [LEGGI].

Situazione sotto controllo anche negli altri Comuni. "Al momento non è necessario l'utilizzo dei mezzi - spiega il vicesindaco di Palmoli, Lorenzo Di Ninni -. Abbiamo gettato manualmente il sale nei pressi delle scuole ma monitoriamo la situazione per intervenire in caso di necessità".

Nevicate abbondanti anche nella zona di Torricella Peligna, Montenerodomo e nei Comuni più alti. Al momento strade percorribili senza particolari disagi grazie all'intervento dei mezzi di emergenza.

Dalle previsioni la situazione dovrebbe migliorare con il passare delle ore.

seguono aggiornamenti