Futsal Vasto, una rimonta da urlo: da 0-3 a 5-4 per la vittoria biancorossa

Rimonta da urlo per il Futsal Vasto nella 13ª giornata - ultima di andata - del campionato di serie C1. Nella sfida con L'Aquila calcio a 5 i biancorossi sono andati sotto addirittura di tre gol ma poi sono riusciti a ribaltare il punteggio andando a conquistare un prezioso successo. Poker di gol per bomber Sante Mileno, ben rifornito da un ispirato Silvio Colombaro, e rete finale di Orticelli. Tre punti in classifica davvero importanti per la squadra del presidente Giacomucci per continuare ad inseguire l'obiettivo di una salvezza tranquilla.

La partita. Inizio da incubo per il Futsal Vasto che non riesce a costruire trame offensive pericolose e, al 10', subisce gol da Eliseo su una ripartenza aquilana dopo un calcio d'angolo a favore. Quattro minuti dopo arriva il raddoppio degli ospiti, ancora con Eliseo, abili a costuire uno schema su rimessa laterale e, un minuto più tardi, Sputore para sulla linea la palla del potenziale 0-3. La terza rete aquilana arriva al 25', ancora su una ripartenza con Giorgini. Mister Rossi gioca subito la carta Orticelli come portiere di movimento e, allo scadere, i padroni riescono finalmente a segnare con Mileno servito da Di Bello. Al riposo L'Aquila è avanti 3-1.

Si torna in campo e il Futsal Vasto insiste con il portiere di movimento che porta gli effetti sperati perchè, al 5', dopo una travolgente azione di Colombaro che colpisce anche la traversa, Mileno insacca per il 2-3. Gli ospiti reagiscono e, al 9', Sputore è bravo a salvare la porta su una ripartenza ospite. L'Aquila colpisce un palo al 14' ma poi, al 18', Mileno - servito da Colombaro - acciuffa il pareggio. L'inerzia della partita si sposta dalla parte dei padroni di casa ed ecco che, al 19', Colombaro serve a Mileno un pallone che va solo spinto in rete per il poker del bomber biancorosso che vale il vantaggio.

L'Aquila va a caccia del pareggio provandoci con il portiere di movimento ma ecco che, al 29', Orticelli segna la rete del 5-4 su assist di Di Bello. Nel recupero c'è tempo anche per una rocambolesca rete degli aquilani segnata da Ciocca ma, al triplice fischio finale, il tabellone dice 5-4 per il Futsal Vasto che può festeggiare per la vittoria conquistata insieme ai suoi tifosi.

Sabato prossimo il Futsal Vasto giocherà nuovamente in casa, per la 1ª giornata di ritorno al Palasalesiani arriverà il Lisciani Teramo.