A Vasto l’incontro con il ministro per il sud Barbara Lezzi

Domenica 16 dicembre appuntamento a Vasto con il ministro per il sud Barbara Lezzi. L'appuntamento con l'esponente del Movimento 5 Stelle è per parlare di Zes, la zona economica speciale, di cui si stanno definendo i connotati in Abruzzo e si terrà alle 16 nella sala Aldo Moro in Corso Italia (ex palazzi scolastici).

All'incontro parteciperanno il segretario d'Ufficio di Presidenza del Senato Gianluca Castaldi, la candidata alla presidenza della Regione Abruzzo, Sara Marcozzi, il senatore Primo Di Nicola, il presidente della commissione Sanità del Senato Pierpaolo Sileri, la deputata Carmela Grippa e il consigliere Regionale Pietro Smargiassi.

Al termine dell'evento il ministro Lezzi incontrerà i cittadini nell'infopoint del Movimento 5 Stelle in piazza Rossetti.