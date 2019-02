"Scegliere Tonino Marcello è importante per le sorti del Comune e del territorio"

La sua campagna elettorale era iniziata con l'ufficializzazione della sua adesione ad Azione Politica [LEGGI] e, questa mattina, Tonino Marcello ha segnato un'altra tappa della marcia verso le elezioni regionali inaugurando la sua sede in via Istonia a San Salvo. Accanto a lui Eugenio Spadano, presidente del consiglio comunale sansalvese, tra il pubblico colleghi della giunta e della maggioranza in consiglio. "Questa campagna elettorale - ha esordito Spadano - arriva in una fase particolare della politica. Le regole sono cambiate, i partiti non sono più definiti. Un tempo, con gli schieramenti chiari, era facile fare previsioni, oggi è tutto aleatorio.

Ma c'è ancora chi, come Tonino, ama la politica e non fa solo calcoli dettati dalla possibilità di una facile elezione, lui lo fa per passione. Credo sia bene puntare su persone che hanno un vissuto amministrativo, che siano in grado di capire ciò che è necessario fare. Per arrivare alla sua candidatura abbiamo atto un percorso di maggioranza, attraverso attente valutazioni, e siamo giunti alla conclusione che il migliore candidato alla regionali del centrodestra per San Salvo è Tonino Marcello. È in una lista civica, Azione Politica, che impareremo a conoscere attraverso di lui. San Salvo è l'ultimo Comune dell'Abruzzo, lontanissimo anche solo dal pensiero dei politici che sono a L'Aquila o Pescara. Per questo la candidatura di Marcello è importante per le sorti del Comune e del territorio".

Nel suo intervento Tonino Marcello, oggi assessore di San Salvo, ha voluto esprimere la gratitudine "alla mia famiglia e ai miei colleghi dell'amministrazione comunale". Poi spiega che la sua è una "scelta ben precisa di stare in mezzo alle persone, sono uno radicato sul territorio. Quando mi metto in gioco - sottolinea - vado al massimo". L'apertura della sede è l'occasione per ripercorrere alcune tappe della sua esperienza come assessore provinciale di Chieti. "Purtroppo non ci è stata data occasione di presentare il lavoro svolto. Ma mi piace ricordare che mi sono adoperato per l'inventario dei beni immobiliari della provincia, cosa mai fatta in passato. Ho lavorato per la riduzione dei canoni di affitto e delle utenze, garantendo un notevole risparmio all'ente".

Poi uno sguardo al momento attuale. "In questi giorni ci sono diverse passerelle di politici. Io non mi candido dicendo Mi impegno per fare, lo trovo riduttivo. Noi di Azione Politica vogliamo fare cose ben precise. Ad esempio mettere mano ad un piano trasporti scellerato, che penalizza questo territorio e i nostri giovani". E poi il turismo, la ricerca, l'agricoltura, temi che sono particolarmente sentiti a San Salvo e nel Vastese. E poi la sanità "che nel Vastese è al collasso", ma che necessita di attenzione soprattutto "per le persone, anziane o disabili, che hanno bisogno di assistenza. La Regione deve supportare chi non ha possibilità economiche o logistiche di accedere alle strutture".

Nel salutare i presente Marcello diche che "avervi qui è un onore, vi invito a fare passaparola. Sono una persona abituata a lottare e fare le cose con passione".