Un interessante incontro per gli studenti del liceo artistico con Marina Bolmini

Interessante incontro ieri per gli studenti del Liceo Artistico di Vasto - Polo Liceale Pantini-Pudente - con la visual artist Marina Bolmini. Per lei è stata una sorta di "ritorno a casa" visto che ha frequentato l'ex Istituto d'Arte di via Roma (oggi liceo artistico) studiando poi all'Accademia delle Belle Arti di Bologna e iniziando la sua produzione artistica che oggi spazia su molteplici forme. "Sono un'artista multimediale, mi piace lavorare con materiali eterogenei", ha raccontato Marina Bolmini. Spazia così dalla pittura al disegno, alla modellazione dell'argilla, arrivando poi alla stoffa, con la tecnica del ricamo e il digitale. L'incontro con gli studenti è stato per lei "Meraviglioso", perchè è "fondamentale confrontarsi con ciò che c'è attorno", perchè si "possono vedere cose nuove e, perchè no, ricevere dei consigli".

Promotore dell'incontro è stato Giuseppe Colangelo, scultore e docente della scuola vastese. "Abbiamo lanciato questa sfida di allestire una galleria d'arte nell'aula 3.0 invitando gli artisti del territorio". Incontri che proseguiranno, con altri artisti che incontreranno gli studenti vastesi. "È uno stimolo per i ragazzi. Ho detto loro di fare in modo che l'incontro diventi un'occasione in cui parlare con l'artista. E loro sono stati entusiasti".

Le opere di Marina Bolmini saranno in mostra fino al 16 dicembre nell'aula 3.0 del Liceo Artistico (via dei Conti Ricci - Vasto).