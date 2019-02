Tre appuntamenti con i concerti natalizi del Liceo Musicale ’Mattioli’

Il Natale è alle porte e, come ogni anno, tornano gli appuntamenti natalizi del Liceo Musicale “R. Mattioli” di Vasto. Tre imperdibili date in cui andranno in scena tutte le formazioni di musica d’insieme del Liceo con un repertorio variegato e originale.

Il primo appuntamento, venerdì 14 dicembre, con “In Diebus Natalis”, concerto a cura del Coro del Liceo Musicale, presso la chiesa di Maria SS. Del Carmine di Vasto, alle ore 19. A dirigere la prof.ssa Tania Buccini con l’accompagnamento al pianoforte del prof. Ortolano e della prof.ssa Maria Del Bianco. Il repertorio comprenderà sia brani della tradizione natalizia sia brani appartenenti al genere sacro di Bach e Mozart.

Un altro intenso momento di musica ed emozioni sarà quello di domenica 16 dicembre, alle ore 17.00, presso l’Auditorium del Polo Liceale “R. Mattioli”, con un concerto di tutte le formazioni d’insieme del Liceo. Si esibiranno la “Mattioli Big Band”, diretta dal prof. Nicola Mariani che, oltre a brani natalizi, presenterà un repertorio tipico del genere jazz e moderno; a seguire, un Ensemble cameristico diretto dal prof. Alberto Ortolano che presenterà musiche tratte dal repertorio Disney; sarà poi la volta dell’Orchestra del Liceo Musicale diretta dai professori Federico Orlando, Gerardo Carbone e Marco Bomba. L’Orchestra presenterà due repertori totalmente agli antipodi: si passerà dalla musica classica, rappresentata da Mozart, Beethoven e Caikovskij, alla musica del compositore contemporaneo Jacob de Haan con alcune colonne sonore dei cartoni Disney. In tutte le formazioni, i docenti direttori saranno coadiuvati dall’aiuto di alcuni insegnanti di strumento: Guerino Taresco, Lorenzo Martelli, Loris Baccalà, Vincenzo Landi e Aldo Caterina.

Importante ospite di questo concerto sarà il Coro della Scuola Media Paolucci, diretto dal prof. Ricotta, il quale eseguirà un brano assieme al Coro del Liceo Musicale. Questo un segno di collaborazione tra due scuole di ordine e grado diverse, ma accomunate dalla musica e didatticamente dal curricolo verticale, il quale prevede l’insegnamento della musica dalla scuola dell’infanzia al conservatorio. Il tutto è realizzato nell’ottica dell’orientamento in ingresso verso il Liceo. A conclusione, si esibirà proprio il Coro del Liceo, diretto dalla prof.ssa Tania Buccini, accompagnato al pianoforte dal prof. Ortolano e dalla prof.ssa Del Bianco.

Un ultimo appuntamento ci sarà lunedì 17 dicembre. I protagonisti saranno i docenti di strumento del Liceo Musicale. Alle ore 18.30, presso la Chiesa San Michele Arcangelo di Carpineto Sinello, si terrà un concerto che vedrà in scena un Ensemble ricco e variegato: la prof.ssa Tania Buccini e la prof.ssa Linda Ferrari come soprani, al clarinetto il prof. Gerardo Carbone, all’oboe il prof. Stefano Masciulli, al violino la prof.ssa Vanessa Di Cintio, alla viola la prof.ssa Violeta Stancu, al violoncello il prof. Federico Orlando e al pianoforte il prof. Mauro Giuliante e il prof. Alberto Ortolano.

Queste sono veramente occasioni di crescita per i ragazzi del Musicale che hanno modo di esibirsi in pubblico e uscire dalla singola lezione in aula. Si tratta della coronazione di una didattica che, da ben 6 anni, ha ottimi riscontri e risultati. Un grazie speciale va alla dirigente scolastica, prof.ssa Maria Grazia Angelini, che ogni giorno supporta e favorisce esperienze di crescita come queste. Tre appuntamenti da non perdere! Se avete voglia di ascoltare buona musica, non vi resta che fare un salto da noi! Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Lorenzo De Cinque

redazione Scuolalocale R.Mattioli