Nel cortile di palazzo D’Avalos l’accensione dell’albero di Natale

Un altro tassello si aggiunge all'allestimento del centro storico di Vasto in vista del Natale. Nel cortile di palazzo d'Avalos, dove è stato allestito il presepe monumentale, la novità di quest'anno, ieri sera sono state accese le luminarie dell'albero. Ad aprire il momento di festa sono stati i bimbi della corale giovanile dell'istituto comprensivo Gabriele Rossetti, che poi hanno tenuto un apprezzato concerto nella pinacoteca di palazzo d'Avalos. Ai saluti del vicesindaco Giuseppe Forte, presente insieme agli assessori Della Penna Marcello e Cianci, si è aggiunta la voce di Nduccio, ieri a Vasto per registrare uno speciale che verrà mandato in onda su Rete 8 il 25 dicembre.

"L'obiettivo - ha spiegato l'artista abruzzese - è raccogliere fondi per la Comunità Papa Giovanni XXIII che, con i suoi ospiti, ha realizzato il presepe, la casa di Babbo Natale". Tante le persone che, in questi giorni, stanno ammirando il presepe nel cortile del palazzo marchesale, che continua ad arricchirsi di particolari, e la mostra presepiale nella sala Michelangelo.

Gli appuntamenti dedicati al Natale proseguiranno anche nei prossimi giorni. Il 26 dicembre, 1 gennaio e 6 gennaio ci sarà il Presepe Vivente (che quest'anno cmabierà percorso), domani, 15 dicembre, secondo appuntamento di "Corso Italia in festa" [LEGGI], il 23 dicembre si ripeterà il volo dell'angelo, dal campanile di San Giuseppe.