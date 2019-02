Forza Nuova, Fiore a Vasto: "In Abruzzo presenteremo nostri candidati"

Forza Nuova presenterà propri candidati alle elezioni regionali abruzzesi del 10 febbraio 2019. Lo ha annunciato oggi pomeriggio a Vasto il leader nazionale del movimento di destra, Roberto Fiore.

"Stiamo ancora vedendo - ha detto - come gestire questo momento politico importante e riteniamo di poter organizzare presto anche una lista o, sicuramente, una presenza alle elezioni di questa regionali. Riteniamo che proprio per i motivi che sappiamo c'è la crisi del centrodestra e questo Governo che non si capisce che fine fa, nel senso che non si capisce che cosa hanno in cuore i leader di questo Governo, proprio per questo motivo forse già dalle elezioni in Abruzzo potremo giocare un ruolo nuovo di autentica forza radicale che vuole cambiare le cose sia in tutta Italia che in una regione importante come l'Abruzzo".

Accolto in piazza Barbacani dalla segretaria regionale di Fn, Arianna Spinelli, e dal segretario locale, Orlando Palmer, e da un gruppo di attivisti, Fiore viene accompagnato per il centro di Vasto in una passeggiata per la sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche, prima di concludere l'iniziativa con un incontro pubblico nella sala conferenze della Società operaia di mutuo soccorso.

Il leader e gli attivisti si fermano nel cortile di Palazzo d'Avalos, davanti al presepe che, per Fiore, è "simbolo della rinascita cristiana in questo Paese. A pochi chilometri abbiamo Lanciano col suo famosissimo Miracolo Eucaristico. Questa è una terra di cristianità profonda. Il fatto che i cittadini di qui abbiano lavorato, si siano sforzati per fare una cosa così bella, oltretutto con la presenza di animali veri, sta a significare che le tradizioni non muoiono, anzi, nel momento in cui vengono messe in discussione, il popolo italiano, il popolo abruzzese ci mette qualche cosa in più per ripresentarle a tutti noi con questa bellezza".

Poi una sosta in piazza Caprioli, davanti al Monumento ai Caduti.