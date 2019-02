"Ha ordinato un pacco, deve pagarlo": attenti alla truffa dei regali di Natale

I truffatori del pacco natalizio sono in agguato anche nel Vastese.

"Signora, suo figlio ha ordinato un pacco, siamo venuti a consegnarlo". Oppure al telefono: "Sta per arrivare un nostro addetto alla riscossione".

Alcuni tentativi di raggiro ai danni di anziani residenti a Vasto città e a Vasto Marina sono stati segnalati nelle scorse ore a Zonalocale.

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, i truffatori tornano in azione col più banale degli inganni: quello legato all'acquisto dei doni per le persone care.

Nel recente passato, numerosi i raggiri tentati e, in alcuni casi, messi a segno: c'è chi si è spacciato per dipendente comunale, chi per addetto al controllo dei contatori. Altri hanno finto di essere appartenenti alle forze dell'ordine per propinare l'ormai celebre truffa degli incidenti stradali.

Nelle scorse settimane, con l'inganno, alcune persone sono riuscite a introdursi in un'abitazione di via Maddalena. Quando l'anziana padrona di casa li ha fatti accomodare, loro ne hanno approfittato per iniziare ad arraffare ovunque.