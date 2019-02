"Abito qui dal 2007. Mai una riparazione su questa strada disastrata"

Siamo andati in via Salavuca, nella parte nord del territorio comunale di Vasto. E' una stradina comunale di circa 600 metri che si ricongiunge a via Passo San Leonardo e, tramite questa, a via Incoronata.

Il fondo stradale è disastrato, disseminato di buche profonde fino a 15 centimetri. Ovunque mancano pezzi d'asfalto. Attorno alla parte peggiore del tracciato ci sono case in cui risiedono undici famiglie.

Un residente, Aldo Ciavatta, ha contattato Zonalocale per rendere pubbliche le condizioni. "Nei mesi scorsi, passando con il motorino, sono anche caduto".

Ecco l'intervista video: