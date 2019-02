Si è spento a Perth Vince Scurria, il ricordo di Gianni Petroro

Si è spento a Perth qualche giorno fa Vince Scurria, amico di Silvio Petroro, protagonista nel dicembre del 1989 del gemellaggio tra Vasto e la Città del West Australia.

All'epoca Scurria era consigliere comunale di Perth, e proprio grazie alla sua convinta adesione al progetto di gemellaggio tra le due Comunità, da trent'anni Vasto e Perth coltivano rapporti umani, sociali e di profonda amicizia.

Un ruolo importante Vince Scurria lo ebbe anche nella posa in opera del masso di roccia in quarzo che attualmente è collocato all'interno della villa comunale di Vasto, masso del peso di circa 4 tonnellate e mezzo proveniente della miniere di Kalgoorlie in Australia e simbolo del lavoro di tutti gli abruzzesi emigrati in terra straniera.

"Con la scomparsa di Vince Scurria perdiamo un grande amico di Vasto e dei Vastesi" ha commentato Gianni Petroro, presidente odierno dell'Associazione Pro Emigranti della nostra Città.

"Era una persona di grande spessore umano, operosa e ricca di entusiasmo, tenace e profondamente legata al nostro territorio. Non dimenticheremo mai il suo impegno volto sempre a mantenere vivo il gemellaggio con Perth. Ai suoi famigliari e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il cordoglio personale e di tutta l'Associazione che rappresento".