San Salvo festeggia i neo maggiorenni

Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca ha invitato i ragazzi e le ragazze residenti nella nostra città nati nel nuovo millennio e che hanno già compiuto o compiranno 18 anni in questo anno. L'invito riservato a tutti i nati nell’anno 2000 è per la sala teatro del Centro culturale “Aldo Moro” alle ore 16.45 di giovedì 13 dicembre.

"Lo scambio degli auguri avverrà con la consegna di un simbolo della città e della Costituzione italiana. Ritengo che sia questo un modo semplice, ma efficace, per far capire ai neo maggiorenni che così conseguito pieni diritti e pieni di fronte alla legge e alla comunità" ha commentato il sindaco Tiziana Magnacca.

Nel corso dell’incontro è previsto l’intervento dell’attore e regista Luigi Cilli di CreatiVita che leggerà un brano sull’importanza della Costituzione, un modo originale per scoprire anche la bellezza del teatro come patrimonio culturale per favorire di crescita civile e civica di una comunità.