Nuovo bando per accedere agli alloggi popolari a San Salvo

Il Comune di San Salvo si appresta a pubblicare il bando di concorso per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria definitiva. Si aprono i termini per consentire, a chi si trova nelle condizioni prevista dalla legge, di predisporre una nuova graduatoria.

“Stiamo parlando della possibilità di essere inseriti in una nuova graduatoria – spiega l’assessore alle Politiche sociali Oliviero Faienza – che potrà dare delle opportunità a chi ha il diritto ad avere un alloggio popolare sempre tenendo conto di eventuali immobili disponibili”. Coloro che verranno collocati in graduatoria sono tenuti a confermare la permanenza nelle condizioni di assegnazione pena la cancellazione. Per tutte le informazioni è a disposizione l’ufficio comunale delle Politiche sociali da lunedì 17 dicembre.