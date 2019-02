La scuola dell’infanzia Santa Lucia in festa tra solidarietà e tradizioni

"Santa Lucia porta un pizzico di serenità a chi da tanto cerca la felicità! Fra poco lei arriverà a tutti un dono porterà! Ma i bimbi buoni un dono hanno già:dentro, nei cuori, la loro bontà!".

È stato davvero un giorno di festa, oggi, per i bambini della Scuola dell‘Infanzia Santa Lucia che hanno voluto celebrare la Santa a cui è intitolata la loro scuola all’insegna del dono e della solidarietà. Per questa occasione, nei giorni precedenti, sono state organizzate diverse attività che hanno coinvolto le famiglie dei bambini. In particolare i nonni che con grande entusiasmo sono tornati sui banchi di scuola e hanno affiancato i loro nipotini sia nella realizzazione di graziosi oggetti natalizi e sia nella preparazione dei gustosi biscottini "gli occhi di Santa Lucia", per la riscoperta delle tradizioni culinarie locali tipiche di questo periodo di festa.

Tutti i genitori hanno inoltre risposto con generosità all’iniziativa della raccolta dei generi alimentari da donare, quest’anno, alle famiglie bisognose della Parrocchia di San Giovanni Bosco di Vasto.

Per l’occasione oggi è stato invitato nei locali della scuola dell’ infanzia Santa Lucia un sacerdote salesiano a cui sono stati consegnati i generi alimentari raccolti. Don Mirek ha inoltre benedetto i manufatti realizzati nei giorni scorsi che saranno venduti al mercatino di Natale in occasione dello spettacolo natalizio dei bambini dal titolo “Finalmente è Natale” che si terra venerdì 21 dicembre.

Il Dirigente e le insegnanti esprimono con profonda gratitudine i loro ringraziamenti alle famiglie che si sono lasciate coinvolgere con entusiasmo alle iniziative proposte, segnale questo di una effettiva collaborazione scuola-famiglia nel progetto educativo rivolto ai bambini e a Don Mirek per la sua disponibilità.

Lo staff di Santa Lucia