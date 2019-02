Emodinamica, approvati i lavori di adeguamento dei locali dell’ospedale

"Un altro passo avanti nella realizzazione della sala di emodinamica all’ospedale di Vasto. E’ stato, infatti, approvato con delibera il progetto definitivo per i lavori di ristrutturazione e adeguamento dei locali da destinare alla nuova tecnologia, che sarà collocata al piano rialzato del padiglione numero 5, all’interno del blocco operatorio". Lo comunica una nota della Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

L'annuncio arriva alla vigilia della manifestazione organizzata per domani pomeriggio dal Comitato per la difesa dell'ospedale di Vasto, che si terrà domani pomeriggio al Politeama Ruzzi.

"Gli interventi - spiega la Direzione aziendale - prevedono la redistribuzione degli spazi in numero e dimensioni necessari all’accreditamento, l’adeguamento degli impianti tecnologici e sistemi di sicurezza. Sotto il profilo funzionale, l’area sarà suddivisa in

sala esami per l’angiografo, un locale tecnico, una sala comandi riservata al personale e una zona disimpegno. La prima fase dei lavori sarà incentrata sulla rimozione di pavimenti, impianti, apparecchiature, infissi e controsoffitti, mentre nella seconda si provvederà alle sostituzione e all’installazione delle attrezzature per la radiologia interventistica ed emodinamica. Alla ristrutturazione si farà fronte con fondi del bilancio Asl, per 165 mila euro.

Nella delibera si dà, inoltre, mandato all’unità operativa Investimenti, patrimonio e manutenzioni affinché si attivi per le fasi successive,

compresa la gara per l’affidamento dei lavori".

La Direzione generale ha, inoltre, "approvato anche il progetto per l’adeguamento di alcuni spazi della Radiologia, necessario per l’installazione della nuova Tac. L’opera, che richiede un investimento di 250 mila euro, prevede una serie di interventi necessari a rendere funzionali e operativi i locali individuati e che riguardano modifiche strutturali importanti, a partire dalle schermature anti raggi X in sala esami e dal rinforzo dei solai per la ridistribuzione del carico e l’ancoraggio dell’apparecchiatura al pavimento. Contestualmente saranno messe in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la piena funzionalità dei reparti adiacenti, l’igiene, la sicurezza e la tenuta stagna per evitare la diffusione delle polveri. Come per l’emodinamica, la redazione del bando di gara è affidata all’unità operativa Investimenti e patrimonio".

"Abbiamo potuto adottare le delibere a istruttoria conclusa e dopo avere ricevuto le necessarie autorizzazioni dal Comune di Vasto e dalla Regione Abruzzo, quest’ultima chiamata a dichiarare la coerenza degli interventi con gli atti di programmazione", sottolinea il direttore generale Asl, Pasquale Flacco. "Durante questi mesi l’Azienda è finita costantemente sotto attacco per Emodinamica e Tac da parte degli scettici di professione che hanno messo in dubbio scelte che, invece, erano state compiute da tempo, con senso di responsabilità e nel rispetto del diritto alla salute delle popolazioni che vivono in aree svantaggiate, oltre che delle norme di legge e dei tempi da queste imposti. Non sono state risparmiate né polemiche velenose né dileggio alla nostra Azienda, che mai come in questo

momento, invece, si è attivata per dare all’ospedale di Vasto le risposte tanto attese. Ora il via è stato dato, le carte non mentono. Con buona pace delle prefiche in presidio permanente al San Pio".