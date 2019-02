Autovelox, finita la sperimentazione. Marcello: "In funzione agli inizi di gennaio"

"L'autovelox entrerà in funzione nei primi giorni di gennaio", dice a Zonalocale Luigi Marcello, assessore alla Polizia locale del Comune di Vasto.

Il Multaradar, installato a ottobre sulla statale 16, nel tratto compreso tra gli incroci con via del Porto e col ponte che conduce a Punta Penna scavalcando la ferrovia, "è stato oggetto di un monitoraggio svolto dall'impresa che lo ha installato", spiega il comandante della polizia locale, Giuseppe Del Moro. "Attualmente, il dispositivo è attivo non per sanzionare il superamento dei limiti di velocità, ma per la taratura ai fini della certificazione obbligatoria di omologazione".

"L'ultimo collaudo - racconta Marcello - si è concluso ieri. L'autovelox è perfettamente funzionante. Su mia proposta, condivisa dalla maggioranza, sarà attivato agli inizi del prossimo anno, previa campagna informativa che metteremo in atto nei giorni precedenti l'attivazione".