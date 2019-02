"Gioite Esultate", un concerto per celebrare i 45 anni di storia del Coro Polifonico Histonium

"Gioite Esultate - Servite l'Altissimo con Nobili Cori" è il concerto-evento con cui il Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto" celebrerà domenica 16 dicembre i suoi 45 anni di attività musicale ininterrotta. "Sarà una serata davvero speciale, con le musiche che hanno segnato le tappe più importanti del nostro coro e con gli amici di sempre. Saranno al nostro fianco gli amici del Coro Polifonico Stella Maris di Vasto (diretto da Paola Stivaletta), dell'Ensemble Vocale Compagnia Virtuosa di Pescara (diretto da Vincenzo Scarafile), del Coro Polifonico Ars Vocalis di Roseto degli Abruzzi (diretto da Carmine Leonzi), della Corale Trebula di Quadri (diretto da Domenico Coccia) e la fantastica orchestra I musici del Polifonico. Li ringraziamo già da ora per aver accettato l'invito di condividere questo momento così importante per noi".

A dirigere il concerto, che si terrà nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto alle 19, sarà il maestro Luigi Di Tullio, direttore del Coro Polifonico Histonium. Il concerto per coro e orchestra proporrà musiche di J.S.Bach, A. Vivaldi e F.Haendel.

"Siamo emozionati non solo per le tante candeline che spegneremo insieme, ma soprattutto per l'affetto ed il sostegno che tanti amici ci hanno dimostrato in questi anni; segno tangibile di questo affetto è il supporto che 95 persone hanno dimostrato partecipando alla campagna di crowdfounding da noi lanciata qualche mese fa e tutti gli sponsor. A loro il nostro più caro ringraziamento per aver fatto sì che questa serata da sogno si realizzasse. Che dire... non vediamo l'ora di festeggiare con voi! Non mancate!".