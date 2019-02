Vandali in azione a Furci, "Tagliate le reti delle porte del campo di calcio"

"Qualcuno ci ha tagliato le reti delle porte con una forbice". È quanto denuncia il presidente dell'Acd Furci, Giovanni Ciancaglini.

L'amara sorpresa è avvenuta ieri, giorno d'allenamento dei giocatori della squadra militante nel campionato di Terza categoria.

"Noi martedì facciamo allenamento, siamo andati e le abbiamo trovate tagliate – dice il dirigente sportivo a zonalocale.it – Abbiamo pensato che fossero state danneggiate da animali selvatici inizialmente, ma si vede che sono tranciate di netto con una forbice. Fino a giovedì scorso erano integre".

Il gesto deprecabile arriva qualche tempo dopo le lettere anonime recanti insulti nei confronti del sindaco di Furci e non solo al vaglio dei carabinieri.

Il presidente Ciancaglini ha il sospetto che ad agire possa essere stata la stessa mano, per ci tiene a sottolineare: "La nostra associazione è apolitica. Le reti erano state sostituite da poco e un atto del genere ci danneggia perché nelle nostre piccole società non circolano tanti soldi". I danni alle reti ne pregiudicano la regolarità, quindi dovranno essere sistemate prima della prossima gara interna.

Il gesto è stato denunciato stamattina ai carabinieri della locale stazione.

In meno di una settimana sono ben tre gli atti vandalici (che potrebbero nascondere altro) contro le strutture sportive del territorio. Oltre al caso di Furci, lo scorso week end ignoti hanno tagliato il telone di copertura dei campi del Circolo Tennis di Vasto [LEGGI], ieri notte è toccato invece pallone pressostatico del Circolo Tennis di San Salvo [LEGGI].