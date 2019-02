Tagli nel telone di copertura dei campi: atto vandalico al Circolo Tennis San Salvo

Ancora una volta gli impianti sportivi del Circolo Tennis San Salvo sono finiti nel mirino dei malintenzionati. La scorsa notte ignoti si sono introdotti nell’area di via Magellano e hanno praticato diversi tagli sulla copertura pressostatica del campo in terra rossa. Questa mattina, all’apertura del circolo, l’amara sorpresa che ha costretto lo staff ad abbassare la struttura per evitare ulteriori danni. In attesa delle riparazioni, quindi, ci saranno disagi per l’attività sportiva della scuola tennis e degli appassionati della racchetta.

Non è la prima volta che il Ct San Salvo subisce un attacco del genere. "Tre anni fa, nel 2015, c’era già stato un altro episodio - spiega a zonalocale.it Mariano Vicoli, componente del direttivo -. Poi un altro caso nei primi giorni dello scorso ottobre, fortunatamente di lieve entità. Questa mattina abbiamo provveduto a denunciare l’accaduto ai carabinieri. Intanto ci siamo già attivati per la riparazione del telone nel più breve tempo possibile".

L’area è dotata di videosorveglianza ma i vandali sono entrati dalla parte posteriore, che confina con un condominio, dove non c’è copertura delle telecamere. Il percorso utilizzato dai malintenzionati è ben evidenziato da una rete di recinzione divelta. Solo qualche giorno fa un episodio simile si era verificato agli impianti del parco muro delle Lame del Circolo Tennis Vasto, dove il danno si aggira attorno ai 10mila euro [LEGGI].

"È un grave atto vandalico nei confronti della città - commenta l'assessore allo sport di San Salvo, Tonino Marcello -. Ci auspichiamo che i responsabili vengano presi. Il danno è ancora da quantificare, i responsabili del circolo hanno richiesto i preventivi per provvedere alla riparazione".