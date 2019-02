Manifestazione per la difesa dell’ospedale di Vasto, la Lega parteciperà

La Lega aderisce alla protesta del Comitato di lotta per la salvaguardia dell'ospedale di Vasto. Il Carroccio parteciperà alla manifestazione indetta il 14 dicembre al Politeama Ruzzi.

"Invito - è l'appello di Michele Lacanale, coordinatore cittadino del partito di Salvini - tutti a partecipare, indipendentemente dall'appartenenza politica, ricordando che l'ospedale è di tutti e tutti hanno il dovere di interessarsi a qualsiasi iniziativa relativa alla sanità del vastese. I temi da trattare saranno tanti e importanti a partire dal fatto che le risorse finanziarie la Regione le ha destinate altrove, chiudendo reparti e declassandone altri; inoltre, grida vendetta la promessa disattesa relativa alla mancata realizzazione della sala emodinamica prevista invece ad Avezzano. Un'altra questione da approfondire è quella relativa alle strutture sanitarie private che dovrebbero essere complementari a quelle pubbliche e non, come invece sono diventate, sostitutive a queste ultime. Occorre un'inversione di marcia e confidiamo che questa iniziativa del Comitato possa dare degli spunti agli amministratori regionali e, in generale, agli addetti ai lavori".