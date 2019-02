Le telecamere della Rai a Casalbordino per "Mezzogiorno in famiglia"

Giornata sotto i riflettori per Casalbordino dove, ieri, sono arrivate le telecamere di Mezzogiorno in Famiglia, programma ideato e diretto da Michele Guardì che va in onda nel fine settimana su Rai 2. Tanta gente in piazza Umberto I per presentare all'inviata Claudia Andreatti - miss Italia 2006 - le specialità culinarie del paese, le produzioni artigianali e tutto ciò che di bello questo territorio ha da offrire.

"Abbiamo mostrato il meglio di noi in una importante trasmissione di ribalta nazionale: l’unione, la bravura e la simpatia sono stati la nostra forza – ha commentato l’assessore al turismo Alessandra D'Aurizio –. La città di Casalbordino per la prima volta nella storia sarà in onda nel secondo canale televisivo della Rai nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 dicembre con una visibilità straordinaria ed una promozione senza precedenti delle nostre bellezze, delle nostre risorse e delle nostre attrattive turistiche.

Una partecipazione che produrrà nel tempo grandi benefici sul piano turistico. Abbiamo promosso i nostri prodotti tipici, il nostro artigianato ed il nostro territorio con uno speciale sulla Basilica Madonna dei Miracoli e sulla Biblioteca antica. Un risultato straordinario per Casalbordino. L'unione delle forze è stata la nostra arma vincente. Ringraziamo tutti coloro hanno contribuito ed hanno lavorato attivamente e dietro le quinte per la buona realizzazione di questo importante obiettivo di promozione turistica. Un grande in bocca al lupo ai ragazzi di Casalbordino che rappresenteranno il nostro comune nella sfida che si svolgerà a Roma giovedì prossimo".