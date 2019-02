In un clima natalizio porte aperte alla Scuola Madonna dell’Asilo

"Un amore di Natale" e "Una notte di Natale" sono i titoli degli spettacoli che il 15 dicembre vedranno protagonisti i bambini della scuola dell’Infanzia – Sez. Primavera e Nido, e il 22 dicembre i bambini della scuola primaria, alle ore 10, nel Teatro della scuola cattolica paritaria Madonna dell’Asilo di Vasto. Immersi in un’atmosfera gioiosa e serena, tutti i piccoli, guidati da un attento lavoro di squadra dei docenti, si esibiranno in canti, coreografie e dialoghi, trasmettendo a tutti i presenti la magia del Natale.

Dal 15 dicembre al 31 gennaio, nel periodo di Open Day, il personale della scuola accoglierà quanti vorranno visitarla e presenterà l’offerta formativa per l’anno 2019/2020. Si potranno così scoprire le attività dedicate ai piccoli nell’ambito della Scuola dell’Infanzia, Sezione Primavera, Asilo Nido e Sezione a metodo Montessori.

Tanti sono i progetti:

"Piccoli Esploratori" che accompagnerà i bambini a scoprire il susseguirsi delle stagioni attraverso racconti proposti con il kamishibai, un originale strumento per l’animazione della lettura;

"Orto da amare", il giardino della scuola diverrà un vero spazio educativo che darà ai bambini l’opportunità di capire la reale provenienza di alcuni prodotti, prendendosene cura; il bambino sarà portato ad agire, osservare, lavorare e sperimentare concretamente;

"La storia siamo noi", stimola nel bambino la curiosità verso personaggi realmente esistiti che hanno realizzato qualcosa di davvero grande e speciale;

"Net-art", progetto creatività che farà sperimentare ai bambini un diverso modo di intendere il disegno ed il colore, attraverso le nuove tecnologie e grazie all’ausilio della Lim;

il progetto di psicomotricità "Fiabe in movimento", rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia e, da quest’anno, anche alla sezione Primavera, con insegnante specialista per stimolare il bambino a sperimentare ad esplorare.

Continuano, inoltre, i progetti attivati già da diversi anni tutti coordinati da insegnanti specialisti, utilizzando spazi specifici per ogni apprendimento:

- Progetto Accoglienza: "Benvenuti… e bentornati"

- Progetto Lettura- Continuità Infanzia- Primaria "Preparo lo zaino"

- Progetto di Educazione Religiosa: "Gesù ci sorride”

- Progetto Musica: "Giocare la musica"

- Progetto Lingua Inglese: "Junior English"

- Progetto di Tecnologia Informatica: "Tutti insieme alla scoperta del Computer".

La Sezione a metodo Montessori favorisce la formazione olistica e didattica del bambino, aiutandolo a conquistare sicurezza e capacità di scelta, senso di responsabilità e controllo dei propri gesti e delle proprie pulsioni. Il tutto in un ambiente ricco di materiali educativi e a misura di bambino, nella filosofia Pedagogica Montessoriana “Aiutami a fare da me".

La scuola primaria continua con i tanti progetti educativi. Importanti sono i progetti in collaborazione con Legambiente, con uscite didattiche. I progetti Erasmus danno possibilità di interscambio culturale con altri Paesi, facendo viaggiare in giro per l’Europa i nostri studenti. Non mancano momenti di aggregazione tra scuola e famiglia come la castagnata, Festa dei nonni. A tal proposito i nonni hanno raccontato storie, trasmesso esperienze e realizzato con mano antiche ricette gastronomiche. In questi giorni gli alunni si preparano al Natale, vivendo l’Avvento con momenti di riflessione e di preghiera davanti al presepe e con la preparazione delle recite natalizie.

La mensa, quest’anno, ha ospitato anche i genitori che hanno pranzato insieme agli alunni per apprezzare la bontà dei cibi preparati dalle cuoche.

La scuola Madonna dell’Asilo è anche accreditata al MIUR attraverso la piattaforma digitale SOFIA che permette di gestire l’offerta e la domanda di formazione a livello nazionale, facendo corsi di formazione e rilasciando crediti formativi. A marzo partiranno i corsi di formazione con 8 appuntamenti già programmati che, a breve, verranno resi noti.

Sempre apprezzata l’offerta del doposcuola Matita Verde, creato a misura di bambino, come supporto allo studio e come centro specializzato per bisogni educativi speciali, attivo tutti i giorni, con servizio mensa e studio.

Dal presidente Massimiliano Melchiorre e tutta la cooperativa un generoso grazie alle 269 famiglie che hanno scelto la nostra scuola.

Vi aspettiamo numerosi!

Scuola Madonna dell’Asilo

Via Madonna dell’Asilo 13

tel. 0873380141 - 335483196

www.madonnadellasilo.it

informazione pubblicitaria