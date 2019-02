Futsal Vasto: vincono under 15 e under 17, buon pari per lâ€™under 19

Fine settimana positivo per le formazioni giovanili del Futsal Vasto impegnate nei rispettivi campionato di categoria. Con due successi e un pareggio la società del presidente Giacomucci può sorridere e continuare con entusiasmo nel positivo percorso di crescita intrapreso.

Campionato under 15 | Squali Sud Pescara - Futsal Vasto 3-8

Ottima prova dei baby biancorossi di mister Trapani che espugnano il Ct di Francavilla dove hanno affrontato i forti pari età pescaresi. Nel primo tempo la squadra biancorossa è già avanti 3-0, nella ripresa il punteggio sale sull'8-3 con cui si chiude la partita. Sugli scudi Masciulli, autore di ben 5 reti, poi una doppietta per Settembrini e rete di Laganella.

Campionato under 17 | Futsal Vasto - Es Chieti 7-4

È un Futsal Vasto dai due volti quello che batte i neroverdi dell'Es Chieti: impacciato e svogliato nel primo tempo, tonico e determinato nella ripresa. Nel primo tempo i ragazzi di mister Porfirio vanno in svantaggio ma riescono poi a ribaltare il punteggio andando negli spogliatoi avanti 3-2. Nella ripresa c'è il pareggio ospite ma poi sale in cattedra il Futsal Vasto che dilaga sul 7-3 e, nel finale, c'è la quarta rete del Chieti. Per i biancorossi tripletta di Grosso, doppietta ei Lombardi e un gol per Di Santo e Fariello.

Campionato under 19 | Rocca di Mezzo - Futsal Vasto 0-0

Pareggio a reti bianche per il Futsal Vasto che ha affrontato la lunga trasferta a Rocca di Mezzo. La squadra di mister Giacomucci ha disputato un match intenso e corretto, diverse occasioni da una parte e dall'altra e il pareggio finale è un risultato giusto per quanto visto in campo. Con questo risultato i biancorossi salgono a 4 punti nel campionato di categoria.