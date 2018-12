Dopo oltre un anno, il progetto di maxi-discarica di Cupello approda in consiglio comunale

Dopo la presentazione del primo progetto risalente a più di un anno fa, a Cupello si affronterà in consiglio comunale il delicato argomento della discarica da 480mila metri cubi che la Cupello Ambiente intende realizzare accanto al Civeta. L'assise civica è stata convocata in prima convocazione venerdì 14 dicembre (ore 8.30) e lunedì 17 dicembre (ore 11.30) in seconda convocazione. Il punto all'ordine del giorno è l'ultimo che sarà discusso e il suo inserimento è stato chiesto dal consigliere de Il Cambiamento, Camillo D'Amico, che allo stesso tempo ha chiesto di esprimere ufficialmente la contrarietà dell'ente [LEGGI].

Si tratta di un appuntamento molto atteso dalla cittadinanza e dal comitato che ha raccolto oltre 2mila firme contro il progetto in un paio di mesi. Finora, dal gruppo di maggioranza facente capo al sindaco Manuele Marcovecchio (così come da quello di opposizione del Partito Democratico) non sono arrivate prese di posizione sull'argomento; per questo, si attende una seduta molto partecipata.

Per quanto riguarda l'iter burocratico della discarica, si attende la convocazione del comitato Via della Regione Abruzzo. Nel frattempo, il Comune di Cupello ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica (facendo proprio il parere della Soprintendenza) necessaria purché l'area si coperta alla vista esterna dagli alberi [LEGGI].