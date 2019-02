Crisi Cerella, i soci privati sottoscrivono il patto per il rilancio

"Salvaguardare un'azienda storica del territorio". Questo l'obiettivo dell'accordo siglato ieri dai soci privati di Autoservizi Cerella srl, la compagnia di trasporti, controllata dalla Regione Abruzzo.

I 60 dipendenti dei Cerella srl sono senza stipendio, né tredicesima. Le società di trasporti proprietarie delle quote di minoranza puntano al rilancio.

Lo annunciano in un comunicato diramato oggi pomeriggio, all'indomani della riunione di ieri nella sede della Di Fonzo spa: "I soci, Donato Di Fonzo & F.lli S.p.A., Di Carlo Bus Srl, Di Giacomo & C. S.r.l., Passucci Viaggi S.r.l., Civitarese F.lli, Iacovetti e Costantini S.r.l., hanno sottoscritto un accordo con cui viene ribadita la disponibilità al dialogo con le istituzioni e con il socio di maggioranza TUA S.p.A. L’obiettivo è salvaguardare un’azienda storica del territorio, in attività da circa 80 anni, come già dichiarato il 7 dicembre scorso alla riunione tenutasi nella sede di Pescara della Regione Abruzzo, alla presenza del presidente vicario Giovanni Lolli e del delegato ai Trasporti Maurizio Di Nicola. Nel Patto per il territorio, sottoscritto a Vasto, i vettori privati hanno gettato le basi per una futura collaborazione, sia nell’ambito delle gare del 2019 per l’assegnazione dei servizi Tpl sia per la gestione delle linee commerciali".