Colpi di arma da fuoco contro le auto dei clienti del night: tutti assolti

Non c'è nessuna prova che i cinque imputati facessero parte del gruppo di fuoco che colpì quella notte. Per questo motivo Denis Bimi, Alfredo Hahxija, Pictor Hahxija, Alfred Mici e Albijon Xecka – difesi dagli avvocati Antonello Cerella e Marisa Berarducci – sono stati assolti con formula piena dall'accusa di danneggiamento aggravato dall'uso dell'arma. La sentenza è stata letta stamattina dal giudice Italo Radoccia.

I fatti si riferiscono al 13 ottobre 2013, quando qualcuno esplose numerosi colpi d'arma da fuoco contro le auto dei clienti del night "Diamante" tra Vasto e San Salvo. L'inquietante episodio avvenne intorno alle 4 del mattino, qualche ora prima, le stesse cinque persone avevano avuto un diverbio con il titolare.

La Procura ipotizzò quindi che si trattasse di una ritorsione dello stesso gruppo. Nove i bossoli ritrovati con diverse auto bucherellate e i vetri infranti. L'allora questore di Chieti, Barboso, ritirò la licenza al titolare per 15 giorni chiudendo il locale [LEGGI].

Uno degli imputati, Denis Bimi, si trova in carcere dopo l'arresto durante la recente operazione contro il traffico di droga "Evelin"; non dovrà rispondere – così come gli altri quattro – anche dell'accusa per i fatti del 2013 che per ora non hanno colpevoli.