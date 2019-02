Jovanotti: "Insieme alla Lipu faremo attenzione alla presenza del fratino sulle spiagge del tour"

Nella conferenza stampa di presentazione del tour [LEGGI], Jovanotti aveva già annunciato che il grande obiettivo del Jova Beach Party sarà "lasciare le spiagge meglio di come le abbiamo trovate". Le spiagge sono state scelte con cura, interfacciandosi con le amministrazioni comunali vista l'imponenza del villaggio che verrà allestito per la giornata di festa. In molte località, come Vasto, dove il tour farà tappa il 17 agosto 2019, tra gli aspetti da considerare c'è la presenza del fratino, che sceglie gli ambienti dunali per la sua riproduzione. Qualche perplessità era emersa sui social nei giorni scorsi circa la compatibilità di uno show come quello del Jova Beach Party e la presenza di fauna protetta sulle spiagge. A rassicurare tutti è stato lo stesso Jovanotti con un post pubblicato ieri sul suo profilo Instagram.

"Lui è il fratino, un uccello che nidifica in alcune aree della nostra costa. È una specie protetta. Qualcuno mi ha segnalato in questi giorni la sua esistenza pensando che non fossi al corrente delle abitudini dell’amico pennuto. Vorrei dire a chi è giustamente preoccupato per il fratino che anche io lo sono e, nelle settimane in cui Trident Music [che cura la gestione del tour, ndr] ha definito le spiagge dove ci sarà il Jova Beah Party, si sono incontrati con LIPU (lega Italiana protezione uccelli) e continueranno a stare in contatto e Jova Beach arriverà sempre dopo che il fratino ha nidificato e abbandonato la zona (come sapete bene gli uccelli seguono calendari biologici di grande precisione).



Le zone anche dopo la nidificazione e l’abbandono stagionale degli uccelli saranno isolate nei punti sensibili. È importante che io scriva qui di nuovo che a monte del progetto Jova Beach c’è la volontà di renderlo compatibile con gli equilibri ambientali, anzi di più. Grazie al lavoro insieme a Wwf Italia l’intenzione è quella di dare vita a una festa che sia anche un modo per sperimentare una via innovativa per vivere gli spazi. Tutto sarà fatto per esplorare la possibilità di unire la festa vera a una visione del futuro. Senza nessun tono eroico o altro credo solo che Jova Beach Party possa essere una vera figata solo se progettato tenendo conto di questi aspetti fondamentali senza i quali oggi è impensabile il presente, e il futuro al quale poter aspirare. Ciao a tutti!".