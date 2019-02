"Rottura in via San Michele: perdita d’acqua mentre alcuni quartieri sono a secco"

Una perdita d'acqua. La segnalano alcuni residenti di via San Michele, vicino alla villa comunale di Vasto.

I cittadini hanno allertato Marco Cannarsa, responsabile locale delle guardie ecologiche volontarie: "Ho chiamato - racconta - subito la Sasi, chiedendo un intervento al più presto. E' impensabile un tale spreco d'acqua proprio in questi giorni in cui in alcuni quartieri, a partire da Vasto Marina, si fa sentire la carenza idrica".