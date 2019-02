Video: tromba d’aria al largo della costa vastese. Alberi spezzati

Vigili del fuoco e protezione civile di Vasto (questi ultimi in via Felice Piccirilli) sono intervenuti sulle strade urbane per rimuovere rami spezzati dal vento.

Preannunciato da una tromba d'aria in mare, il maltempo, fino ad ora, ha causato fortunatamente pochi danni.

"Stiamo monitorando i sottopassi di Vasto Marina. Attualmente la situazione è sotto controllo", racconta Eustachio Frangione, responsabile della protezione civile.

TROMBA D'ARIA - In questo video, che Silvio Laccetti ha inviato a Zonalocale, la formazione di una tromba d'aria al largo del litorale di Vasto.

Le immagini sono state registrate oggi pomeriggio nella zona del porto di Punta Penna.