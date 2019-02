Tre punti firmati Morena Bolognese per le ragazze dell’Audax Palmoli all’Aquila

Trasferta insidiosa quella di ieri per le calciatrici palmolesi dell'Audax in terra aquilana nonostante la differenza di punti in classifica. La sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Eccellenza femminile si è risolta grazie a una rete di Morena Bolognese che al decimo minuto del secondo tempo manda in gol un pallone crossato direttamente da calcio d'angolo: basta questo episodio per dare alla formazione di mister Buda il massimo risultato, i tre punti, e continuare a punteggio pieno il cammino nel massimo torneo regionale.

Domenica prossima altro match importante contro il Ripalimosani che ha eliminato le palmolesi dalla Coppa Abruzzo.

LA 6ª GIORNATA

Aeternum - Nerostellati 3-0

Aquilana - Audax Palmoli 0-1

Mirabello - Free Girls 0-2

Ripalimosani - Intrepida Ortona 2-1

Women Soccer Castelnuovo - Avezzano 0-10

LA CLASSIFICA

Audax Palmoli 18

Free Girls 16

Aeternum 11

Ripalimosani 11

Intrepida Ortona 10

Mirabello 6

Avezzano 6

Aquilana 5

Nerostellati 0*

Women Soccer Castelnuovo 0*

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Aeternum - Nerostellati 3 - 0

Aquilana - Audax Palmoli 0 - 1

Mirabello - Free Girls 0 - 2

Ripalimosani - Intrepida Ortona 2 - 1

Women Soccer Castelnuovo - Avezzano 0 - 10