Natale e San Salvo, nei prossimi giorni appuntamento con il gospel e la musica popolare

Tra le manifestazioni inserite nel calendario del Natale 2018 da segnalare i due prossimi appuntamenti in programma domani, martedì 11 dicembre e mercoledì 12 dicembre.

Martedì 11 dicembre alle ore 21.00 nell’auditorium Paolo VI concerto con ingresso gratuito con la formazione Gospel Italian Singers diretta dal maestro Francesco Finizio con la partecipazione della cantante afro-british, proveniente da Berford (Uk) Emma O’ Connor. Nata in una famiglia di cantanti, Emma è una sessione singer e vocal coach che per molti anni ha cantato al fianco di alcuni grandi della musica come Idris Elba, Mary Wilson (The Supreme), Joss Stone, Susan Boyle, Kirk Franklin, Papa San, Twinkie Clarke, Marisa Providence oltre a numerosi spettacoli televisivi.

“E’ questa una musica – commenta l’assessore alla Cultura Maria Travaglini – che non lascerà indifferenti gli spettatori, al tempo stesso profonda e spirituale che cercherà di toccare le corde più intime del pubblico parlando al cuore delle persone”. Per questo spettacolo si ringrazia per la disponibilità della sala parrocchiale don Beniamino Di Renzo.

Mercoledì 12 dicembre ore 21.00 al centro culturale "Aldo Moro" di scena Ascoltate, brava gente!, con ingresso gratuito, uno spettacolo di suoni, racconti e canti dell’Appennino Centrale risultato della ricerca di Massimiliano Di Carlo e Francesca Camilla D’Amico su proposta dell’associazione Bradamante Teatro Racconto Territori. Si parlerà di leggende e tradizioni della cultura contadina legate al periodo natalizie. Storie di santi, di cammini, di animali che parlano la notte di Natale, momenti di ballo e di allegria, per stare insieme… “col core contento”. Ad aiutare in questo viaggio Massimiliano Di Carlo (Voce, organetto, tamburo e flauti) e Francesca Camilla D’Amico (racconti, canti e organetto), un musicista marchigiano e una raccontastorie abruzzese e l’unione che nasce dalle ricerche sul racconto di tradizione orale e la musica popolare.