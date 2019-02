La pongista vastese Margherita Cerritelli premiata dal Coni

La Festa dello Sport dello scorso 6 dicembre, manifestazione di fine anno che premia coloro che si sono particolarmente distinti nelle varie discipline sportive, ha visto protagonista la pongista Margherita Cerritelli.

In un'aula magna particolarmente gremita della facoltà di scienze Motorie di Chieti Scalo ed alla presenza dell’assessore regionale Silvio Paolucci, del presidente Coni regionale Enzo Imbastaro, unitamente al delegato provinciale Gianfranco Milozzi, l’atleta vastese si è vista consegnare un riconoscimento per meriti sportivi da parte del Coni per i risultati sportivi conseguiti nella scorsa stagione agonistica ed in particolare per la medaglia d’argento agli ultimi campionati italiani di categoria.

Nemmeno il tempo di ritirare il riconoscimento e la pongista vastese, con il suo allenatore Paolo Caserta, si è trasferita a Terni dove ha preso parte al primo torneo nazionale 2018/2019 categoria allieve, ottenendo un ottimo ottavo posto, fermata nei quarti di finale dalla Angeli, numero due della medesima categoria.