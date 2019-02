Camperisti da 8 regioni d’Italia al raduno di San Salvo

Indimenticabile questo primo raduno camper a San Salvo. Tanti i momenti di condivisione e allegria, in un paese che si è dimostrato super accogliente, sicuro e ben organizzato. 68 i camper pervenuti da diverse regioni italiane: Lazio, Campania, Puglia, Toscana, Emilia Romagna, Marche, Umbria e Sardegna per un totale di 210 camperisti di tutte le età... il più piccolo ha solo due mesi, il più grande quasi 95 anni.

Gli ospiti sono stati accolti nel centro diurno "E. Sparvieri" dal sindaco Tiziana Magnacca, dagli assessori alla cultura Maria Travaglini e al turismo Tonino Marcello, dalla consigliera Marilena Sarchione promotrice dell’evento, dal presidente del centro Antonio Santini e dalla vice presidente Elia Di Cola la cui collaborazione è stata preziosissima per la preparazione dei panini con la porchetta mandorlata, molto gradita e poco conosciuta dai nostri ospiti camperisti. Un ringraziamento particolare al coro San Salvo in…canto, diretto dalla prof.ssa Loredana Miscia, che ha accolto gli ospiti camperisti con antichi canti abruzzesi popolari e natalizi.

Meravigliosa la fiaccolata di Agnone, molto apprezzata anche dai ragazzi della casa famiglia "Ali d’oro", ospiti dell’associazione dei camperisti Sognando sotto le stelle in camper che, accompagnati dalla Giuliana Trivilini hanno anche approfittato a visitare la famosa Pontificia Fonderia di campane "Marinelli".

Sorprendente la visita del Parco Archeologico del Quadrilatero, grazie alla bravura di Katia Di Penta e Marco Rapino che hanno saputo catturare l’attenzione dei visitatori con spiegazioni dettagliate, aneddoti e curiosità. Molto bella anche la mostra dei presepi all’interno del museo, che consigliamo a tutti di visitare.

Approfittando della bellissima giornata di sole molti hanno trascorso la giornata tra le bancarelle della fiera Ambulanti in città, qualcuno ha pattinato sul ghiaccio e poi tutti si sono radunati in piazza "Aldo Moro" per il mega pranzo dei camperisti, degustando prodotti tipici delle varie regioni di provenienza.

Diversi i camperisti sansalvesi che hanno collaborato alla realizzazione e riuscita dell’evento. Un sentito ringraziamento a tutti.

“La vita è un viaggio e viaggiare è vivere due volte” (Omar Khayyam).

Marilena Sarchione