Battesimo civile per i neo 18enni di Casalbordino

Anche quest'anno l'amministrazione comunale ha voluto sottolineare il passaggio alla maggiore età dei cittadini di Casalbordino con un incontro, svoltosi ieri pomeriggio, presso la sala consiliare in cui é stata donata a coloro che hanno compiuto 18 anni nel corrente anno una copia della Costituzione italiana.

Ha aperto l’incontro con il suo saluto, il sindaco Filippo Marinucci: "Abbiamo deciso come amministrazione di regalare ai neodiciottenni la Costituzione perché riteniamo che sia un modo semplice per far avvicinare i giovani alla vita sociale, politica e civile del nostro Paese, avvertendo questo momento come una necessità utile a tramandare di generazione in generazione l'enorme patrimonio giuridico e culturale, che sono riusciti a sintetizzare i nostri padri costituenti".

Sulla stessa linea, ha proseguito l'assessore Carla Zinni: "Un'iniziativa, organizzata lo scorso anno e che si ripeterà. Si tratta di un gesto semplice ma dall'alto valore simbolico, visto che recenti sondaggi hanno evidenziato come gran parte della popolazione non conosce gli articoli della nostra Carta Fondamentale, dichiarando di averla solo sfogliata o ricordandone vagamente i contenuti.

"La nostra Costituzione, che contiene le linee guida dell'ordinamento della Repubblica – ha dichiarato l'assessore Zinni – è forse l'unico strumento che travalica ogni schieramento politico ed ogni ideale, incarnando il vero senso di civiltà di un'intera comunità."

Al termine dell’incontro, il sindaco e gli assessori Carla Zinni e Alessandra D’Aurizio hanno consegnato ad ogni ragazzo e ragazza una copia della costituzione italiana con l’invito a leggerla.