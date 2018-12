Tripudio Vasto Marina: aggancio al Lanciano. Pari Casalbordino, scende il San Salvo

La Bacigalupo Vasto Marina vince in casa per 2 a 0 contro la Casolana e aggancia il Lanciano sconfitto a Ortona. È festa grande in occasione della giornata biancazzurra perché le reti di Marinelli (al 25'st) e Letto (al 30'st) permettono ai biancazzurri di mister Cesario di volare a quota 39 agganciando i lancianesi, prossimi avversari, e staccando di 8 punti la seconda, il Casalbordino oggi protagonista di un pareggio a reti bianche in casa contro l'Ovidiana Sulmona.

La quinta vittoria dei vastesi è la migliore preparazione al big match di domenica prossima al "Biondi" di Lanciano che chiuderà il girone di andata.

I rossoneri pagano caro un pallone perso all'11'pt dalla difesa: Verì non perdona e segna la rete che si rivelerà decisiva per l'Ortona.

CROLLO SAN SALVO - Gli animi sono invece opposti a San Salvo che perde contro il modesto Fossacesia per 2 a 0 in trasferta.

Il tecnico Castellano deve rinunciare allo squalificato Luongo e all’infortunato Ramundo sostituiti in difesa da Lavacca e Pifano. Dopo una lunga assenza torna a sedersi in panchina Petre. Al 7’ ci provano i locali: Spadano supera Lavacca ma il tiro in diagonale finisce di poco a lato. Due minuti dopo Costantini a porta vuota segna ma il direttore di gara annulla per fuorigioco. Al 14’ botta da buona posizione di Bucci ma la palla termina alta. Poco dopo Cialdini è bravo ad alzare sulla traversa una conclusione di Cardone. Al 24’ bella azione di Di Crescenzo che serve Molino ma da buona posizione colpisce l’esterno della rete. La squadra ospite si rivede avanti al 34’ ma la conclusione di Stafa finisce fuori. Al 36’ il Fossacesia passa in vantaggio con un autogol di Pifano che devia involontariamente in rete un tiro di Giovannelli. Il San Salvo perde anche Pifano costretto ad uscire per una botta rimediata in testa e sostituito al centro della difesa da Izzi. A inizio ripresa i biancazzurri sfiorano il pareggio ma la conclusione a volo di Molino, su assist di Stafa, si stampa sulla traversa. Al 50’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Colanero colpisce di testa ma Cialdini è strepitoso a negare la rete. Tre minuti dopo il numero uno sansalvese è bravo a deviare in angolo una conclusione di Berardi. Al 63’ Petre serve alla perfezione Molino ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire il portiere locale. A due minuti dal 90’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Galiè colpisce di testa ma il portiere blocca a terra. Al 93’ su un rinvio non perfetto di Cialdini arriva il 2-0 del Fossacesia con D’Ottavio.

Il San Salvo viene così superato in classifica proprio dall'Ortona finendo al quarto posto.

LA 16ª GIORNATA

Bacigalupo Vasto Marina - Casolana 2-0

Casalbordino - Ovidiana Sulmona 0-0

Fossacesia - San Salvo 2-0

Ortona - Lanciano 1-0

Passo Cordone - Scafa Cast 2-3

Piazzano - Fater Angelini 0-1

Raiano - Bucchianico (ore 15.30)

River Chieti - S. Anna 2-2

Villa - Val Di Sangro 0-0

LA CLASSIFICA

Lanciano 39

Bacigalupo Vasto Marina 39

Casalbordino 31

Ortona 30

San Salvo 29

Scafa Cast 22

River Chieti 22

Fater Angelini 20

Villa 20

Val Di Sangro 20

Fossacesia 17

Raiano 16*

Ovidiana Sulmona 16

S. Anna 16

Bucchianico 15*

Piazzano 15

Casolana 12

Passo Cordone 10

LA PROSSIMA GIORNATA

Bucchianico - River Chieti

Casolana - Raiano

Fater Angelini Abruzzo - Casalbordino

Lanciano - Bacigalupo Vasto Marina

Ovidiana Sulmona - Passo Cordone

S. Anna - Villa

San Salvo - Piazzano

Scafa Cast - Ortona

Val di Sangro - Fossacesia