Suriano riprende gli Aquilotti: Gissi ancora in testa. Il Torrebruna non si ferma più

Si fa sempre più avvincente il campionato di Terza categoria. Nell'anticipo di ieri lo scontro al vertice in trasferta contro la Pro Vasto si è risolto a favore del Torrebruna grazie a una doppietta di Pasciullo: 2 a 1. Ai vastesi di Liberatore non è bastata la rete di Marchesani e ora si ritrovano al terzo posto insidiati da Aquilotti e Vasto United (con sempre una partita da recuperare col Montazzoli). Per il Torrebruna questa vittoria significa secondo posto solitario a +4 dalla terza.

L'altro big match dell'11ª giornata è andato in scena oggi. Gli Aquilotti di San Salvo hanno ricevuto il Gissi capolista. La prima parte di gara ha fatto registrare il predominio territoriale dei padroni di casa che però si sono dovuti arrendere in un paio di occasioni davanti alla bravura dell'estremo difensore Simone Ottaviano autore di un miracolo su Tracchia e alla mira non eccelsa dei propri giocatori (Ferrante ad esempio). A sbloccarla ci pensa Piccoli al 35'pt che ribatte in rete una palla vagante in area. A tre minuti dalla fine del primo tempo, Suriano, a tu per tu con Roberti riporta i conti in paro.

Nella seconda frazione di gioco la gara è più equilibrata, il gioco si fa più spezzettato e a risentirne è il numero delle occasioni. La più nitida è un calcio di punizione di Tracchia, ma c'è ancora il n. 1 ospite, Ottaviano, in gran forma, che toglie dall'incrocio un pallone già dentro. Sull'altro fronte anche Roberti si fa valere salvando il risultato su tiro da fuori. Finisce così, con un punto per testa che consente ai gissani di restare da soli in vetta.

Gli Aquilotti viaggiano insieme al Vasto United che torna con un punto dall'impegnativa trasferta di Montazzoli. Anche nell'Alto Vastese il finale è 1 a 1. Per la squadra di Massimo De Ninis è andato a segno Christian Di Laudo, in pieno recupero però i padroni di casa pareggiano grazie ad Andrea Novello.

Il Real Cupello fa registrare il settimo risultato utile consecutivo e inizia a insidiare i piani alti. A Vasto, contro l'Atletico, va in scena un'altalena di emozioni. Ad aprire le marcature ci pensa Marzocchetti con una punizione da distanza siderale, poi raddoppia Mirko Palazzo. L'Atletico non ci sta e pareggia con Andrea Budano e Danilo Muscariello. Entrambe le squadre hanno poi un rigore per rompere l'equilibrio, ma i rispettivi portieri salvano il risultato. A firmare la vittoria del Real è quindi Kevin Antenucci sul finale con la doppietta personale.

Il Furci torna con un 2 a 0 dalla trasferta di Carpineto Sinello. Nicola Argentieri e il bomber Micle regolano la squadra dell'Alto Vastese e portano i tre punti a casa.

Tra New Robur e Audax Palmoli sorridono i padroni di casa. I castiglionesi si portano sul 3 a 0 nel primo tempo grazie a una doppietta del ritrovato goleador Magnacca e alla rete di La Fratta. I palmolesi provano a rimettersi in carreggiata, ma i gol di Santamaria e Pascucci non bastano: 3 a 2 finale.

Infine, torna alla vittoria e dilaga il Montalfano molto attivo sul mercato. Il centravanti Colombaro è passato agli Aquilotti – con i quali ha esordito oggi – mentre sono arrivati Giuseppe Mazzetti e Fabrizio Cordisco dalla Sansalvese (Seconda categoria), Djibrill Silla dal Fresa (Prima categoria) e Giuliano Zilli (svincolato). Sulla panchina non c'è più Maiale, dimessosi, ma Suero (un ritorno).

Con l'organico rafforzato i gialloverdi cercheranno di risalire la china e quello di oggi è stato un primo passo. Contro il Real San Giacomo (rimasto senza allenatore dopo le dimissioni di D'Ercole) finisce infatti 6 a 0 grazie alle doppiette di Griguoli e del neo arrivato Cordisco e alle reti di Mazzetti e D'Adamo.

È accesa anche la lotta tra i bomber del girone. In classifica marcatori Pianese (Pro Vasto) a secco da tre turni è avvicinato da Adrian Micle (Furci) che sale a quota 10. Paolo Griguoli (Montalfano) con la doppietta di oggi raggiunge a quota 9 Lella (Torrebruna) e Piccinini (Vasto United). Suriano (Gissi), infine, sale a 8 marcature.

Nella prossima giornata da annotare il secondo big match consecutivo per i sansalvesi che andranno a far visita al Torrebruna e il derby tra Vasto United e Atletico Vasto.

L'11ª GIORNATA

Aquilotti San Salvo - Gissi 1-1

Atletico Vasto - Real Cupello 2-4

Carpineto Guilmi - Furci 0-2

Montalfano - Real San Giacomo 6-0

Montazzoli - Vasto United 1-1

New Robur - Audax Palmoli 3-2

Pro Vasto - Torrebruna 1-2 (ieri)

Riposa Lupi Marini

LA CLASSIFICA

Gissi 26

Torrebruna 25

Pro Vasto 21*

Aquilotti San Salvo 20

Vasto United 20

Real Cupello 19

Furci 18

Audax Palmoli 15

Atletico Vasto 12

New Robur 14

Montazzoli 13*

Montalfano 9

Real San Giacomo 3

Lupi Marini 1

Carpineto Guilmi 1

* una partita in meno

LA PROSSIMA GIORNATA

Audax Palmoli - Montazzoli

Furci - New Robur

Real Cupello - Pro Vasto

Real San Giacomo - Carpineto Guilmi

Torrebruna - Aquilotti San Salvo

Gissi - Lupi Marini

Vasto United - Atletico Vasto

Riposa Montalfano