S’interrompe la striscia positiva del Roccaspinalveti, vince lo Scerni. Male il Trigno Celenza

La 13ª giornata presenta due partite non disputate. Una è quella del Fresa, il cui dirigente Renzo Albanese è stato colpito dalla scomparsa del fratello Marco; un lutto che ha colpito tutta la comunità fresana. La società ha ringraziato l'Athetic Lanciano (contro la quale avrebbe dovuto giocare) per la sensibilità dimostrata.

Un altro lutto ha colpito la comunità di Casalincontrada che nei giorni scorsi ha perso un giovane di 30 anni; il Real Casale che avrebbe dovuto incontrare la squadra ha accettato il rinvio al prossimo 29 dicembre.

Per quanto riguarda il calcio giocato, si interrompe la striscia positiva del Roccaspinalveti che perde di misura la combattutissima gara contro l'Atessa Mario Tano. A risolverla per i padroni di casa è Pierri; diverse le occasioni non finalizzate dai biancoverti che ora vedono la testa della classifica allontanarsi a +4.

Sorride lo Scerni che torna finalmente a smuovere la classifica con la vittoria per 1 a 0 in casa contro il San Vito: ci pensa Lammanda.

Infine, niente da fare per il Trigno Celenza: 4 a 0 in casa dalla Virtus Ortona e penultimo posto.

Da segnalare, infine, i primi movimenti di mercato invernale. Il Fresa si è rinforzato prendendo Luca Madonna e Daniele Di Foglio.

LA 13ª GIORNATA

Atessa Mario Tano - Roccaspinalveti 1-0

Athletic Lanciano - Fresa (rinv.)

Casalincontrada - Real Casale (rinv.)

Palena - Atletico Francavilla 4-1

Pretoro - Palombaro 2-1

Rapino - Tollese 2-1

Scerni - S. Vito 1-0

Trigno Celenza - Virtus Ortona 0-4

Riposa Paglieta

LA CLASSIFICA

Virtus Ortona 27

Athletic Lanciano 26*

Roccaspinalveti 23

Tollese 23

Palena 23

Pretoro 23

Paglieta 22

Fresa 17*

Atessa Mario Tano 17

Rapino 16

S. Vito 15

Scerni 15

Casalincontrada 11*

Palombaro 11

Real Casale 7*

Trigno Celenza 4

Atletico Francavilla 3

LA PROSSIMA GIORNATA

Atletico Francavilla - Atessa Mario Tano

Fresa - Pretoro

Paglieta - Casalincontrada

Palombaro - Trigno Celenza

Real Casale - Palena

Roccaspinalveti - Rapino

Tollese - Athletic Lanciano

Virtus Ortona - Scerni