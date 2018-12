Premiato dal Coni il giovane velista Stefano Troiano

Ottimo il bilancio delle attività svolte e dei risultati ottenuti dai ragazzi della squadra agonistica del Circolo Nautico Vasto nel 2018.

Lo scorso 6 dicembre, presso l’Aula Magna della Facoltà di Scienze Motorie di Chieti, nel corso della Festa dello Sport 2018 è stato consegnato a Stefano Troiano un riconoscimento per meriti sportivi per il secondo posto ottenuto nel Trofeo Optimist Kinder + sport 208, una serie di 5 regate, che si svolgono in diverse località italiane, riservate alla classe Optimist.

Oltre al riconosximento a Stefano Troiano ed a conferma della qualità e preparazione dei ragazzi allenati da Mike Ruzzi, storico istruttore del Circolo Nautico Vasto, è arrivata anche la convocazione di altri due giovani atleti del CNV, Davide di Lello e Martin Ruzzi, invitati a partecipare al raduno, organizzato a Bari dalla Federazione Italiana Vela, dei migliori giovani timonieri italiani.

Nel corso del 2018 i ragazzi della squadra agonistica si sono distinti non solo nelle regate della IX zona FIV (Abruzzo e Molise), ma anche a livello nazionale, portando i colori del CNV in tutta Italia, da Napoli a Trieste, da Crotone a Viareggio partecipando alle più importanti competizioni nazionali.

I risultati ottenuti sono il frutto dell’ impegno e del sacrificio dei ragazzi che si allenano tutto l’anno, della competenza del loro allenatore, del sostegno delle famiglie e del supporto del Circolo Nautico che consente di praticare questo sport bellissimo e formativo anche a Vasto.

Il CNV organizza anche corsi di avviamento alla vela nel periodo estivo e partecipa al progetto “Vela scuola” della FIV, promuovendo nelle scuole la conoscenza del mare e delle attività.