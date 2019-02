Dinamo Roccaspinalveti a un passo dalla vetta. Virtus Tufillo nel segno di D’Ugo: tripletta

La Dinamo Roccaspinalveti dilaga e si porta a un solo punto dalla vetta con una partita da recuperare. I biancoverdi dell'Alto Vastese si godono il momento positivo e si preparano all'assalto del primo posto ora occupato a quota 28 da Di Santo Dionisio e Perano.

Tra le mura amiche i roccolani – che in settimana hanno perso il difensore Michele Vino – liquidano la pratica Draghi San Luca agilmente grazie alle reti di: Simone Bruno, Marco Ramundo, Ruggero Grimaldi, Giuseppe Luciano e un autogol.

La Dinamo approfitta nel migliore dei modi quindi del mezzo passo falso della capolista Perano a San Buono. Qui finisce 2 a 2 con le reti dei padroni di casa di Riccardo D'Adamio e Tonio Romilio e quelle degli ospiti che portano la firma di Sirolli e Spinelli. Un pareggio importante quello dei giallorossi di mister Cianciosi anche considerato lo spessore degli avversari che dall'inizio del campionato occupano i primi posti della classifica.

La Sansalvese invece cade contro il temibile Sporting Altino per 2 a 1. Catalano non basta agli uomini di mister Barisano che vedono allontanarsi la zona play off.

L'Odorisiana dopo il disastroso avvio di stagione sembra voler risalire la china. Pesante la vittoria interna di oggi contro il Carunchio: 1 a 0 firmato da Giacomo De Francesco. Un ruolino di marcia niente male per il neo allenatore Graziano Gattone: in tre giornate sulla panchina dei biancoverdi ha raccolto 7 punti. Continua, invece, il rendimento a corrente alternata del Carunchio.

Esulta il Casalanguida che vince in casa contro un Fossacesia che nelle precedenti giornate ha anche occupato il primo posto in classifica. Giuseppe Di Marco e Valerio Di Croce non fanno sconti ed è 2 a 0 per i biancazzurri che viaggiano poco più sotto del centro-classifica.

Infine, c'è la Virtus Tufillo che dimostra di essere ancora viva nonostante l'ultima posizione in classifica. In casa, contro la Virtus Rocca San Giovanni, ci pensa Riccardo D'Ugo autore di una tripletta: tre gol e tre punti per continuare a sperare nella salvezza.

LA 13ª GIORNATA

Casalanguida - Fossacesia '90 2-0

Di Santo Dionisio - Atletico Roccascalegna 3-0

Dinamo Roccaspinalveti - Draghi San Luca 5-0

Odorisiana - Carunchio 1-0

San Buono - Perano 2-2

Sporting Altino - Sansalvese 2-1

Virtus Tufillo - Virtus Rocca San Giovanni 3-1

Virtus Castel Frentano - Tornareccio 2-1

LA CLASSIFICA

Di Santo Dionisio 28

Perano 28

Dinamo Roccaspinalveti 27*

Sporting Altino 26

Virtus Castel Frentano 26

Fossacesia '90 24

Sansalvese 18

Atletico Roccascalegna 17

Carunchio 16

Casalanguida 14

Tornareccio 13

Virtus Rocca San Giovanni 13

San Buono 13

Odorisiana 10

Draghi San Luca 9

Virtus Tufillo 6*

* una partita in meno