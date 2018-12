Dieci su dieci: in serie C silver detta legge la Vasto Basket

Dieci vittorie su dieci partite. E' una Ge.Vi. Vasto Basket da record quella che sta dettando legge nel girone Abruzzo-Molise-Marche di serie C silver. I biancorossi di coach Gesmundo, nella prima gara di ritorno della regular season, hanno battuto il Nova Basket Campli con uno schiacciante 115-69 davanti al pubblico del palazzetto di via dei Conti Ricci che ha vissuto con entusiasmo la sfida di questa.

La Vasto Basket ci ha messo un quarto per entrare in partita di fronte ad un Campli partito forte per cercare di arginare la forza dello squadrone biancorosso. Al termine del primo parziale gli ospiti erano avanti 28-24 ma poi, a Dipierro (rimasto precauzionalmente a riposo), e compagni, è bastato poco per imporre il loro gioco. Nel secondo quarto la Vasto Basket ha rimesso la sfida sui giusti binari, nel terzo, chiuso con un parziale di 33-8, i vastesi hanno chiuso di fatto il match.

Nel corso della sfida Gesmundo ha dato spazio a tutti i suoi giocatori, anche ai più giovani che hanno risposto bene alla chiamata in causa. E così, alla sirena finale, si è potuto far festa con tanto di "10" gigante per celebrare questo record storico per la società del presidente Spadaccini. "I record probabilmente non contano ma rimangono scritti per sempre", ha commentato coach Gesmundo con un post a fine partita.

Nel prossimo turno la Vasto Basket andrà a far visita al Chieti fanalino di coda del campionato con l'obiettivo di allungare la striscia di vittorie e accumulare più punti possibili che torneranno buoni quando la stagione entrerà nelle sue fasi cruciali.

Vasto Basket - Nova Basket Campli 115-69 (24-28, 50-40, 83-48, 115-69)

Vasto Basket: Fontaine 16, Dipierro NE, Di Tizio 8, Di Rosso N. 8, Ucci 12, Oluic 16, Ciampaglia 20, De Guglielmo 7, Frattoloso 1, Di Rosso L. , Peluso 13, Cicchini 6. All. Gesmundo

Nova Basket Campli: Agostini NE, Nardi 14, Di Emidio 2, Di Carlo 12, Ferrari 15, Michetti NE, Schiavoni 10, Sumskis 4, Zacchigna 14, Di Attilio . All. Tempera