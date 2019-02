Piscina, rincari e lavori in ritardo creano malumori. Il Comune: "Aumenti minimi"

Rincari e lavori in ritardo alla piscina comunale di Vasto. Alcuni fruitori dell'impianto di via Conti Ricci hanno contattato Zonalocale per segnalare interventi non ancora iniziati e tariffe lievitate nella nuova stagione natatoria.

Per i corsi per bambini e ragazzi, 24 lezioni costano 165 euro, ossia 6,865 euro a lezione (contro i 6,40 applicati nella scorsa stagione) e 99 euro per 12 lezioni, per un costo di 8 euro e 25 a lezione, mentre nella scorsa stagione erano 6,40. Ritocchi al rialzo che hanno generato malumori tra i fruitori dell'impianto di via Conti Ricci.

Alle lamentele risponde il dirigente del settore Sport del Comune di Vasto, Luca Mastrangelo: "A seguito degli aumenti delle bollette di luce e gas, la società di gestione, la H20 Sport, ci ha chiesto di rivedere le tariffe di singoli corsi. Il Comune ha dato l'ok a incrementi minimi, deliberati a dicembre del 2017 dalla Giunta comunale con l'approvazione dell'intero tariffario di canoni e concessioni. Fino a giugno del 2018, alla piscina comunale sono state applicati prezzi precedenti. Poi, da settembre, sono entrati in vigore i nuovi".

Sui lavori, previsti dall'appalto con cui il Comune ha affidato la gestione della struttura, Zonalocale ha contattato l'ingegner Luca Giammichele, del settore Lavori pubblici del Comune di Vasto, secondo cui, su segnalazione della società di gestione, è emersa la necessità di lavori più urgenti rispetto a quelli inizialmente previsti, in particolare gli interventi riguardanti l'impianto di aerazione e i servizi igienici. Secondo l'amministrazione, è per questo che è stato necessario seguire l'iter burocratico di approvazione, che ha comportato lo slittamento di diversi mesi. Gli interventi verrano eseguiti nei normali periodi di stop delle attività della piscina.